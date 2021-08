Pflege für den MacBook-Akku: AlDente Pro jetzt auch über Setapp

Über die Mac-App AlDente haben wir zuletzt anlässlich ihrer Erweiterung um kostenpflichtige Features berichtet. Im Basis-Funktionsumfang weiterhin kostenlos, bietet der Akku-Manager für Apple-Notebooks in der aktuellen Version ein Pro-Paket als Ergänzung, dass sich wahlweise zum Jahrespreis von 11,30 Euro oder per Einmalkauf für 23,80 Euro freischalten lässt. Mit etwas Verspätung kommen Abonnenten der Software-Flatrate Setapp nun auch ohne Zuzahlung in den Genuss der Premium-Funktionen der App.

Während sich der kostenlose Funktionsumfang von AlDente darauf beschränkt, den Ladevorgang bei MacBook-Akkus nach oben zu begrenzen oder die Geräte auch bei verbundenem Stromkabel über Akku zu betreiben, um etwa den Akku wieder ein Stück weit zu entladen, wird die App in der Pro-Variante zu einem deutlich vielseitigeren Werkzeug für die Akku-Pflege.

AlDente Pro mit Segelmodus und Temperaturbegrenzung

Ein Beispiel wäre der sogenannte „Sailing Mode“, auf dessen Basis das mit einer Stromquelle verbundene Notebook nicht direkt in den Lademodus wechselt, sobald der Akku-Füllstand einen festgelegten Maximalwert unterschreitet, sondern den Vorgaben des Nutzers entsprechend beispielsweise bis fünf oder zehn Prozent darunter „segelt“. Es ist laut den Entwicklern zumindest theoretisch gesünder, den Akku einmal auf 10 Prozent aufzuladen, als zehnmal um 1 Prozent.

Zumindest im Sommer hilfreich dürfte die sogenannte „Heat Protection“ von AlDente Pro sein. Mithilfe dieser Einstellung lässt sich vermeiden, dass der Akku eben dann geladen wird, wenn er gerade mit hohen Temperaturen arbeitet. Es ist generell schonender für den Akku, wenn der Ladevorgang bei gemäßigten Temperaturen stattfindet. Auch hier kann der Schwellwert manuell eingegeben werden und die Vorgaben werden nur dann umgesetzt, wenn der Akku nicht kurz vor dem Zusammenbrechen ist.

AlDente sitzt in der Menüleiste und bietet dort neben einer verbesserten Anzeige des Akku-Stands auch die Möglichkeit, den Akku manuell zu entladen oder umgekehrt den Ladevorgang bis 100 Prozent per Mausklick zu starten. In den Einstellungen der App findet sich darüber hinaus ein Knopf, mit dem man die Kalibrierung der MacBook-Batterie für genauere Anzeigeleistung einleiten kann.