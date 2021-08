Apple-Kritik aus dem Bundestag: Lokaler Foto-Abgleich „größter Dammbruch“ für vertrauliche Kommunikation

Der Bundestagsabgeordnete appelliert an Tim Cook, vom CSAM-Scanning abzusehen und so dem Risiko aus dem Weg zu gehen, sich mit den unvermeidlichen Anfragen autoritärer Regime konfrontiert zu sehen, die die Abgleichsfunktion langfristig wohl auch für andere Daten nutzen wollen, als nur nach Bildern zu suchen, auf denen die sexuelle Ausbeutung von Kindern dargestellt wird.

Diese hat der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin , in einem Brief an den Apple-Chef Tim Cook formuliert, der ifun.de vorliegt.

Insert

You are going to send email to