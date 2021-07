Video: Apple TV 4K mit der MagentaTV-Fernbedienung

In dem Clip „ Unboxing mit Dominik Porschen “ (der auf das namensgebende Unboxing verzichtet) lässt sich die Fernbedienung kurz im Bewegtbild begutachten. Zudem macht das bereits zur Ankündigung der Kooperation vor einer Woche veröffentlichte Video darauf aufmerksam, dass die MagentaTV-App bereits vorinstalliert und die Anmeldung am persönlichen MagentaTV-Konto automatisch vonstatten geht.

Wer grundsätzlich Interesse an der Telekom-Fernbedienung hat, allerdings schon über ein aktuelles Apple TV 4K verfügt, schaut derzeit jedoch leider in die sprichwörtliche Röhre. Wie die Telekom auf Nachfrage von ifun.de bestätigte, wird die MagentaTV-Fernbedienung mit Siri-Sprachsteuerung bis auf Weiteres nicht im Einzelverkauf angeboten werden.

Insert

You are going to send email to