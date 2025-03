Apple TV+: Satte Verluste aber wichtiges Standbein für Apple

Es wird kaum jemand verwundern, dass Apples Videodienst Apple TV+ keine Gewinne erwirtschaftet. Jetzt wird erstmals beziffert, wie viel Geld Apple hier zuschießen muss. Dem Onlinemagazin The Information zufolge verzeichnet Apple im Zusammenhang mit Apple TV+ jährlich Verluste in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar.

Die Informationen sind allerdings keineswegs offiziell, sondern der Artikel basiert seinem Autor zufolge auf den Angaben von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Demnach hat Apple seit dem Start von Apple TV+ im Jahr 2019 jährlich über fünf Milliarden Dollar in eigene Inhalte investiert. Mit den dagegen stehenden Einnahmen alleine lassen sich diese Ausgaben nicht wettmachen.

Die Marktverteilung in Deutschland: Netflix und Prime Video führen gemeinsam

Apple nennt keine Zahlen zum Abonnentenstand von Apple TV+. Laut letzten Schätzungen hatten zum Jahreswechsel rund 45 Millionen Nutzer den Videodienst abonniert. Der international führende Anbieter in diesem Segment, Netflix, verzeichnet im Gegensatz dazu aktuell mehr als 300 Millionen zahlende Kunden.

Es bleibt offen, ob Apple sich größeren finanziellen Erfolg von seinem Videodienst versprochen hat. Für diese These spricht, dass das Unternehmen den Etat für Apple TV+ im vergangenen Jahr deutlich reduziert hat und zudem weniger finanziell aufwändige Kinoproduktionen an den Start bringen will.

Apple muss hier kein Geld verdienen

Allerdings darf man beim Blick auf all diese Zahlen nicht vergessen, dass Apple sein Videoangebot aus einer völlig anderen Motivation heraus als beispielsweise Netflix betreiben kann. Apple dürfte auch über einen längeren Zeitraum hinweg nicht darauf angewiesen sein, mit Apple TV+ Geld zu verdienen.

In erster Linie dient das Angebot wohl auch dazu, das Abo-Paket des Unternehmens abzurunden. Apple-Kunden sollen das Ökosystem des Unternehmens nach Möglichkeit nicht verlassen. Um dies zu erreichen, finden Angebote wie Apple Music, Apple Arcade oder Apple TV+ fest in die Produkte des Herstellers integriert.

Apple TV+ sieben Tage kostenlos

Passend zu diesem Thema wollen wir noch einmal kurz daran erinnern, dass man Apple TV+ über Amazon sieben Tage lang kostenlos nutzen kann. Die Probewoche hängt damit zusammen, dass Apple TV+ nun auch als Kanal bei Prime Video abonnierbar ist.