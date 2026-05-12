ifun.de — Apple News seit 2001. 46 254 Artikel

Apple übernimmt Farbwerkzeug Color.io

Nach Pixelmator: Apple kauft weiteres Kreativ-Werkzeug
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Apple hat offenbar ein weiteres kleines Kreativ-Werkzeug übernommen. Aus neuen EU-Veröffentlichungen zu Firmenübernahmen geht hervor, dass Apple die Ein-Personen-Firma Patchflyer übernommen hat. Hinter Patchflyer steht Jonathan Ochmann, der mit Color.io ein webbasiertes Werkzeug für Farbkorrektur, Filmlooks und digitale Bildbearbeitung entwickelt hat.

Final Cut Pro Mac Und Ipad

Besonders für Final-CUt-Nutzer kann die neue Software interessant sein.

Color.io richtete sich vor allem an Fotografen, Filmemacher und Kreative, die Fotos und Videos mit filmähnlichen Farben, Texturen und Körnung versehen wollten. Das Werkzeug setzte auf eine eigene Farb-Engine, eigene Farbmodelle und eine umfangreiche Sammlung an Werkzeugen zur Farbbearbeitung. Ochmann hatte zuvor auch an den unter Filmemachern bekannten VisionColor-LUTs gearbeitet.

Ganz überraschend kommt die Übernahme nicht. Bereits im vergangenen November hatte Ochmann angekündigt, Color.io zum 31. Dezember 2025 einzustellen. Damals hieß es, er werde zu einem nicht genannten Unternehmen wechseln, dessen Kreativwerkzeuge ihn geprägt hätten. Nutzer sollten ihre Bilder, LUTs, Presets und Projektdaten rechtzeitig exportieren. Für Pro-Nutzer wurde zudem eine offline nutzbare Legacy-Version bereitgestellt.

Passt zu Pixelmator und Final Cut Pro

Wohin Apples jüngster Zukauf führt, ist offen. Naheliegend wäre eine spätere Integration in Apples Kreativ-Apps. Besonders gut passen würde Color.io zu Final Cut Pro, Pixelmator Pro oder Photomator. Gerade Filmlooks, LUTs, Körnung und präzise Farbmodelle sind Funktionen, die sowohl bei der Videobearbeitung als auch bei der Fotobearbeitung gefragt sind.

Apple hatte erst im vergangenen Jahr die Übernahme von Pixelmator abgeschlossen. Seitdem gehören Pixelmator Pro, Photomator und Pixelmator Classic iOS offiziell zu Apple. Änderungen an Preisgestaltung und Funktionsumfang blieben zunächst überschaubar, langfristig dürfte Apple aber kaum ohne Plan gleich mehrere spezialisierte Bildbearbeitungswerkzeuge einsammeln.

Apple Creator Studio Pixelmator Layers Sidebar 2500

Pixelmator wurde fest in Apples App-Ökosystem integriert.

Apple sammelt Kreativ-Know-how

Interessant ist die Übernahme auch deshalb, weil Apple im Kreativbereich über Jahre eher zurückhaltend agiert hat. Aperture wurde eingestellt, die Fotos-App blieb lange bewusst einfach, und Final Cut Pro entwickelte sich schrittweise weiter. Mit Pixelmator und nun Color.io holt sich Apple wieder gezielt Fachwissen in Bereichen, die über einfache Filter und automatische Korrekturen hinausgehen.

Für Nutzer ändert sich zunächst nichts. Color.io ist bereits offline, und Apple hat keine konkreten Pläne für neue Funktionen angekündigt. Denkbar ist aber, dass einzelne Technologien oder das Know-how des Entwicklers später in Apples bestehende Apps einfließen. Nach der Pixelmator-Übernahme wäre dies der nächste Hinweis darauf, dass Apple Bild- und Videobearbeitung wieder stärker ausbauen will.

Laden im App Store
Pixelmator Pro
Pixelmator Pro
Entwickler: Apple
Preis: 59,99 €
Laden
Laden im App Store
Photomator
Photomator
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos+
Laden
Laden im App Store
Pixelmator Classic iOS
Pixelmator Classic iOS
Entwickler: Apple
Preis: 9,99 €
Laden

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
12. Mai 2026 um 09:56 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Man kann nur das beste hoffen, aber Apple hat in der Vergangenheit schon unglaublich viel Kreativ-Know-how verheizt …
    Erinnert sich noch jemand an „Color“ aus Final Cut Studio?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46254 Artikel in den vergangenen 8967 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven