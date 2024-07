Apple TV+: Ausgabenkürzungen nach Jahren der Verluste

Nachdem Apple inzwischen mehr als 20 Milliarden Dollar in die Produktion der auf Apple TV+ angebotenen Serien und Filme investiert hat, soll man sich in Cupertino nun dazu entschieden haben, die Leinen zukünftig deutlich kürzer zu fassen. Ausschlaggebend ist, dass sich ein Großteil der Eigenproduktionen nicht unbedingt als kommerziell erfolgreich einstufen lassen.

Anders formuliert: Apple will die Budgetplanung für neue Film- und Serienproduktionen zukünftig zurückhaltender angehen und soll den Studios bereits mitgeteilt haben, fortan nicht mehr als großzügigster Geldgeber in Hollywood auftreten zu wollen.

Weniger Geld für Eigenproduktionen

Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg unter Berufung auf Gespräche mit einem Duzend Branchen-Insidern berichtet, habe Apple ein klares Signal in Richtung Hollywood gesendet. Zukünftig werde man die Ausgabeseite stärker im Blick behalten und die Anzahl an Inhalten mit astronomisch hohen Produktionskosten deutlich reduzieren.

Apple will seinen Video-Streaming-Dienst so nachhaltiger bewirtschaften und plant, die Ausgaben langsamer zu erhöhen als die Umsätze. Wichtig sei, dass nun erst mal die Gewinne zunehmen. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass für neue Produktionen weniger Geld ausgegeben wird und Inhalte, die nicht so gut beim Publikum ankommen, schneller als bislang abgesetzt werden.

Erfolglose Serien schneller absetzen

Zuletzt hatte Apple mehrere hundert Millionen in prestigeträchtige Filme gesteckt, die von Regisseuren wie Martin Scorsese, Ridley Scott und Matthew Vaughn umgesetzt wurden. Allein die Miniserie “Masters of the Air” soll über 250 Millionen US-Dollar gekostet haben – Apple schafft es mit den teuren Inhalten jedoch nicht, neue Kunden anzuziehen. Zumindest nicht in der Größenordnung, die man bräuchte, um mit Netflix und Disney auf Augenhöhe zu konkurrieren.

Die Lizenzierung von Drittanbieter-Inhalten soll Bestandteil dieser neuen Strategie sein – ifun.de berichtete:

Apple TV+: Lizenzfilme sollen die Auswahl vergrößern

Zudem soll Apple dazu übergegangen sein, die für beliebte Inhalte wie “Severance” und “Foundation” verantwortlichen Filmstudios stärker in die Pflicht zu nehmen. Diese sollen zukünftig verstärkt darauf achten, dass das eingeräumte Budget nicht mehr überschritten wird.