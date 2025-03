„Meta AI“ auch in Deutschland in Facebook, WhatsApp und Instagram

Meta startet mit der Einführung seines KI-gestützten Assistenten „Meta AI“ in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. In den USA lässt sich die künstliche Intelligenz in den Anwendungen des Konzerns zum Teil schon seit 2023 nutzen. Hierzulande hat sich die Bereitstellung dem Unternehmen zufolge insbesondere aufgrund von regulatorischen Anforderungen verzögert.

In den kommenden Wochen soll die Chat-Funktion nun in sechs weiteren Sprachen verfügbar werden, wobei abzuwarten bleibt, in welchem Umfang sich „Meta AI“ hier zunächst nutzen lässt. Langfristig strebt der Konzern seiner Ankündigung zufolge an, das Angebot an den Leistungsumfang der US-Version anzupassen.

KI-Integration für Facebook, WhatsApp und Instagram

„Meta AI“ wird in die bereits wichtigsten Apps des Unternehmens integriert. So sollen künftig Nutzer von Facebook, Instagram, WhatsApp und dem Messenger die KI-Unterstützung nutzen können. Der Assistent wird, sobald er integriert ist, über ein blaues Kreissymbol in der jeweiligen Anwendung zu finden sein.

Als Nutzungsszenario sieht Meta hebt Meta die Möglichkeit hervor, sich durch den Assistenten im Alltag unterstützen zu lassen, indem er beispielsweise Fragen beantwortet, Hilfestellungen zu verschiedenen Themen gibt und Informationen aus dem Internet zusammenträgt.

„Meta AI“ wird sich nicht nur in der direkten Konversation, sondern auch in Gruppenchats integriert verwenden lassen. Diese Funktion soll zunächst in WhatsApp und später auch im Messenger sowie bei Direktnachrichten in Instagram verfügbar sein. In Gruppengesprächen kann „Meta AI“ durch die Eingabe von ‚@MetaAI‘ direkt angesprochen werden, um beispielsweise Unterstützung bei der Planung gemeinsamer Aktivitäten oder der Suche nach Informationen zu erhalten.

Weitere Funktionen geplant

Es ist davon auszugehen, dass Meta zeitnah auch die in den USA bereits verfügbaren erweiterten Funktionen wie personalisierte Nutzungsmöglichkeiten und Speicherfunktionen in weiteren Ländern anbietet. Für kreative Anwendungen bietet das Unternehmen ein separates „AI Studio“ an, das ebenfalls stetig erweitert wird und in neuen Regionen verfügbar ist.