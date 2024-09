Strategiewechsel bei Apple TV+: Fokus auf Streaming statt Kino

Apple soll seine Pläne für Kinoerstveröffentlichungen neuer Prestige-Produktionen deutlich zurückgeschraubt haben. Nach zuletzt offenbar eher enttäuschenden Ergebnissen an den Kinokassen wird der Konzern weniger Filme in die Kinos bringen und sich stärker auf die Premierenfreigabe direkt auf dem hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ konzentrieren.

Ausschlaggebend für den Strategiewechsel sind nach Angaben des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg die ernüchternden Kinostarts von Apple-Produktionen wie „Killers of the Flower Moon“, „Napoleon“ und „Fly Me to the Moon“. Apple soll bei keinem dem geplanten Blockbuster die erhofften Einnahmen erzielt haben, was nun dazu geführt habe, dass man bei Apple die Strategie angepasst hat.

Fokus auf Streaming statt Kino

Ein Beispiel für diesen Wandel ist der neue Actionfilm „Wolfs“ mit George Clooney und Brad Pitt, der ursprünglich weltweit in tausenden Kinos anlaufen sollte. Stattdessen jedoch wurde der Film nur in einigen wenigen ausgewählten Kinos gezeigt und ist seit dem 27. September auf Apple TV+ verfügbar.

Auch zukünftige Produktionen, wie das Weltkriegsdrama „Blitz“, sollen interessierte Zuschauer vor allem im Stream und nicht als Projektion auf großen Leinwand erreichen. Große Kinoveröffentlichungen will Apple nur noch bei wenigen ausgewählten Filmen realisieren, wie etwa bei „F1“, dem Rennfahrerdrama mit Brad Pitt, das im Juni 2025 in die Kinos kommen soll.

Kostensenkung bei Filmproduktionen

Der Strategiewechsel ist Teil eines größeren Umbruchs in Apples Streaming-Abteilung. Zukünftig soll Apple planen, rund ein Dutzend Filme pro Jahr zu produzieren, die überwiegend weniger als 100 Millionen US-Dollar kosten sollen. Zwar soll das jährliche Budget von einer Milliarde US-Dollar für Filme erhalten bleiben, allerdings wird angestrebt die einzelnen Produktionskosten spürbar zur senken.

Apple folgt damit dem Beispiel anderer Streaming-Anbieter wie etwa Netflix und Amazons Prime Video, die inzwischen ebenfalls kürzer treten.