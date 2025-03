SwitchBot will Zusammenarbeit mit Home Assistant intensivieren

SwitchBot will die Smarthome-Plattform Home Assistant zukünftig noch stärker unterstützen. Ein großer Teil der von SwitchBot angebotenen Geräte soll sich künftig noch enger mit der Home-Assistant-Plattform verknüpfen lassen.

Allein im ersten Halbjahr 2025 will SwitchBot mehr als 45 Produkte aus drei verschiedenen Produktlinien um Kompatibilität mit Home Assistant erweitern oder direkt mit dieser Funktion auf den Markt bringen. Das Unternehmen will seine Zusammenarbeit mit der Home-Assistant-Community in den kommenden Monaten durch kontinuierliche Unterstützung und Entwicklung stärken.

Die Geräte von SwitchBot können über Plugins oder Verbindungen von Drittanbietern in Home Assistant integriert werden. Nutzer der Plattform sollen auf diesem Weg von einer zentralisierten Verwaltung profitieren und die Möglichkeit haben, durch nahtlose Automatisierungen ein flexibleres und effizienteres Smart-Home-Erlebnis zu schaffen.

Über den aktuellen Stand bezüglich der Möglichkeiten, SwitchBot-Geräte in Home Assistant einzubinden, informiert der Hersteller hier ausführlich. Die Integration ist von den einzelnen Geräten abhängig teilweise über Bluetooth, eine Kombination aus Hub- und Cloud-Anbindung oder direkt über Matter möglich.

Fokus liegt auf Matter

SwitchBot hat bei seinen letzten Produktvorstellungen und Updates einen besonderen Fokus auf die Unterstützung von Matter gelegt. So lässt sich mithilfe der aktuellen Hubs des Herstellers eine Brücke von Bluetooth-Geräten zu den mit Matter kompatiblen Smarthome-Plattformen schlagen. SwitchBot-Geräte wie der Luftreiniger-Tisch, die von Haus aus WLAN unterstützen, lassen sich zum Teil auch direkt mit Matter-Plattformen verbinden.

In der Reihe der Bluetooth-Geräte hat SwitchBot zuletzt automatisierte Rollos mit App-Anbindung in den Handel gebracht. Diese lassen sich mithilfe der optional erhältlichen Matter-Hubs des Herstellers auch in Apple Home & Co. integrieren.