Apple TV: Neue Generation mit Mikrofon für Siri?

Apple wird morgen voraussichtlich nicht nur sein neues Smarthome-Display vorstellen, sondern auch überarbeitete Versionen von Apple TV und HomePod mini präsentieren.

Die Vorstellung einer neuen Generation von Apple TV würde auch deshalb passen, weil Apple gerade die erste Version des Apple TV 4K auf seine Liste mit Produkten, für die nur noch eingeschränkte Support-Optionen gelten. Das 2017 vorgestellte Gerät wird inzwischen als Vintage eingestuft. Damit ist nicht mehr garantiert, dass Ersatzteile für Reparaturen verfügbar sind.

A19-Prozessor und neue Siri Remote

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman nennt neue Details zum Nachfolger, der gemeinsam mit einem neuen HomePod mini am 30. Oktober in den Handel kommen soll. Demnach soll die kommende Generation von Apple TV mit einem A19-Prozessor ausgestattet sein. Der Chip dürfte vor allem im Zusammenhang mit den geplanten Erweiterungen von Siri und Apple Intelligence eine Rolle spielen. Das aktuelle Apple TV 4K stammt aus dem Jahr 2022 und verwendet noch einen A15-Prozessor.

Laut Gurman hat Apple für das neue Modell auch integrierte Mikrofone getestet. Damit ließe sich Siri direkt über die Set-Top-Box ansprechen, ohne dass dafür die Fernbedienung oder ein verbundener HomePod benötigt wird. Ob diese Funktion tatsächlich in das Serienmodell übernommen wurde, dürfte sich bereits morgen zeigen.

Auch bei der Fernbedienung könnte es Änderungen geben. Apple hat wohl eine überarbeitete Siri Remote mit integriertem Lautsprecher erprobt. Dieser könnte dazu dienen, eine verlegte Fernbedienung über ein akustisches Signal aufzufinden, wie es bereits bei anderen Apple-Produkten möglich ist.

HomePod mini: Mehr Leistung und neue Farben

Auch die neue Generation des HomePod mini soll einen leistungsfähigeren Prozessor erhalten, der die erweiterten Siri-Funktionen unterstützt. Abgesehen von neuen Gehäusefarben sind bislang keine weiteren Änderungen bekannt.

Apple hat für morgen eine Veranstaltung mit dem Titel Welcome Home angekündigt, in deren Rahmen die Neuvorstellungen erwartet werden.