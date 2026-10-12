A19-Chip und verbesserte Remote
Apple TV: Neue Generation mit Mikrofon für Siri?
Apple wird morgen voraussichtlich nicht nur sein neues Smarthome-Display vorstellen, sondern auch überarbeitete Versionen von Apple TV und HomePod mini präsentieren.
Die Vorstellung einer neuen Generation von Apple TV würde auch deshalb passen, weil Apple gerade die erste Version des Apple TV 4K auf seine Liste mit Produkten, für die nur noch eingeschränkte Support-Optionen gelten. Das 2017 vorgestellte Gerät wird inzwischen als Vintage eingestuft. Damit ist nicht mehr garantiert, dass Ersatzteile für Reparaturen verfügbar sind.
A19-Prozessor und neue Siri Remote
Der Bloomberg-Autor Mark Gurman nennt neue Details zum Nachfolger, der gemeinsam mit einem neuen HomePod mini am 30. Oktober in den Handel kommen soll. Demnach soll die kommende Generation von Apple TV mit einem A19-Prozessor ausgestattet sein. Der Chip dürfte vor allem im Zusammenhang mit den geplanten Erweiterungen von Siri und Apple Intelligence eine Rolle spielen. Das aktuelle Apple TV 4K stammt aus dem Jahr 2022 und verwendet noch einen A15-Prozessor.
Laut Gurman hat Apple für das neue Modell auch integrierte Mikrofone getestet. Damit ließe sich Siri direkt über die Set-Top-Box ansprechen, ohne dass dafür die Fernbedienung oder ein verbundener HomePod benötigt wird. Ob diese Funktion tatsächlich in das Serienmodell übernommen wurde, dürfte sich bereits morgen zeigen.
Auch bei der Fernbedienung könnte es Änderungen geben. Apple hat wohl eine überarbeitete Siri Remote mit integriertem Lautsprecher erprobt. Dieser könnte dazu dienen, eine verlegte Fernbedienung über ein akustisches Signal aufzufinden, wie es bereits bei anderen Apple-Produkten möglich ist.
HomePod mini: Mehr Leistung und neue Farben
Auch die neue Generation des HomePod mini soll einen leistungsfähigeren Prozessor erhalten, der die erweiterten Siri-Funktionen unterstützt. Abgesehen von neuen Gehäusefarben sind bislang keine weiteren Änderungen bekannt.
Apple hat für morgen eine Veranstaltung mit dem Titel Welcome Home angekündigt, in deren Rahmen die Neuvorstellungen erwartet werden.
+1
für die wiederauffindbare Remote!
Macht nen W-Chip rein und dann ortbar wie ein AirTag. Das wäre super. Die versteckt sich immer sehr gut;)
Grüße
derMitch
Sei mir gegrüßet Leidensgenosse. ,-)))
Wenn das kommt und nachrüstbar für ältere 4K ist wäre es eine Überlegung wert
Die Apple-TV-Fernbedienung lässt sich bereits mit dem iPhone suchen, sofern es eine Siri Remote der 2. Generation oder neuer ist. Die Suche öffnest du über die Fernbedienungsfunktion im Kontrollzentrum. Voraussetzung sind mindestens iOS 17 und tvOS 17.
1. Am iPhone oben rechts nach unten wischen, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
2. Apple TV Remote antippen.
3. Oben die Geräteliste öffnen und neben deinem Apple TV auf „Suchen“ tippen.
4. Mit dem iPhone durch den Raum gehen: Die Anzeige wechselt von „fern“ „nah“ „hier“, während der Kreis größer wird.
Die aktuelle Fernbedienung kann man doch orten.
*räusper* das geht bereits. Kälteschlaf?
https://support.apple.com/de-de/108371
Geil Leute! Das kannte ich noch nicht! Ist aber auch gut versteckt und fehlt in der Geräte Liste. Mega gut und danke für den Tip!
Hab ich mich geoutet oder?!?
Danke für die Hinweise. Ich hab noch die Remote der ersten 4K Version.
Das ist die, die noch dieses bescheidene Touch hat und demnach auch nicht ortbar ist!
Danke für die Hinweise! Hatte mich ehrlich gesagt nie mit Specs von einer Fernbedienung beschäftigt!
Kein Kälteschlaf, kein Depp, einfach noch nicht für nötig befunden das gute alte Gen1 4K auszutauschen :D
Danke euch und Grüße
derMitch
Ich wünsche mir einfach nur, zwei Siri-Remotes gleichzeitig mit einem AppleTV koppeln zu können. Bitte nimm doch endlich meine 60 € extra, Apple!
+1 das nervt mich auch.
Kaufen kann man die doch bestimmt als Ersatzteil, nur nicht 2 gleichzeitig koppeln?
Zu schnell gelesen, sorry. Steht ja genau so bereits im Text.
Wofür brauch man das? Wenn man eine auf der Couch und eine im Sessel platziert?
Ich seh die Kids immer hi und her schalten mit zwei gekoppelten FB ;-)
Das Mikrofon im Apple TV ist eigentlich überfällig. Im besten Fall ist der wie ein kleiner HomePod. Dann könnte man zum Beispiel auch die Suche nach einer Fernbedienung direkt per Sprachbefehl über den Apple TV anstoßen
Ich finde an der aktuellen Remote das Alu-Gehäuse ziemlich ungeeignet. Zwei-drei Mal hingefallen, und schon sind die Ecken abgestoßen…
Gibt keine geschmeidigere Remote als die von Apple. Findest Du die schwarze Hochglanz-Optik etwas besser?
…für das neue Modell auch integrierte Mikrofone getestet. Damit ließe sich Siri direkt über die Set-Top-Box ansprechen…
Ich freu mich schon, wenn dann alle Apple Geräte in der Bude anspringen, wenn du von der Couch aus – Richtung Apple TV – „Hey Siri“ rufst :)
Das machen die leider jetzt schon, wenn ich meiner Watch sage sie möchte bitte einen Timer starten, quatschen die HomePod’s eifrig los, dass der Timer gesetzt wurde.
Nicht wirklich. In der Praxis sprechen die sich untereinander ab.
Es antwortet aber dann nur der HomePod. Für einen Timer meist die sinnvollste Variante. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch oft 3 MacBooks, ein iPad und das iPhone liegen und die AW am Arm, auf Siti reagieren alle Geräte, aber nur eines antwortet und das ist meist auch das sinnvollste.
Hoffe man kann das deaktivieren so wie auf allen anderen Applegeräten auch…
Will nicht, dass Siri zuhört…
Lautsprecher Funktion auf Kosten der Allgemeinheit weil es einzelne gibt die ihre Fernbedienung nicht finden. Bin kein Fan von Pauschalität
Habe in meinem ganzen Leben noch nie eine FB verlegt. Brille schon:))
Ich hab ein AppleTV 4K von 2017 im Einsatz und wusste garnicht, dass das Vintage sein soll..
Das Ding läuft ohne jegliche Ruckler oder sonstige Probleme. Was genau muss ein AppleTV bitte mehr können?!
Die Fernbedienung war damals deutlich besser als die neue silberne.
Mehr speicher als die vorhandenen 32GB?! Wozu? Ich installiere darauf keine Spiele, sondern verwendet es für Smarthome und Streaming.. Das braucht keinen Speicher.
Neues WLAN Protokoll ist mir egal – hängt im LAN.
Neues HDMI kaum bis nicht relevant.
Thread? Wieviele Thread Border-Router soll ich mir denn noch in die Wohnung stellen? Jeder Homepod, jede smarte Steckdose und nahezu alle anderen Bridges sind bereits Thread Border-Router…
Ich wüsste echt nicht wozu man das Ding also austauschen sollte…?
Mehr Leistung (z.B. für Spiele), wifi 7 etc pp …
Warum Apple eine neue Generation bringt wird ja im Artikel beschrieben. Das dies für EU Bürger erst mal keine Rolle spielt steht auf einem anderen Blatt,
tvOS 26 hat das Gerät schon von der Performance der Oberfläche her merkbar an seine Grenzen gebracht.
Das Schlimmste: seit dem letzten Update gibt es massives Ruckeln in der TV App beim horizontalen Scrollen der großen vertikalen Filmkacheln. Außerdem kann etwa alle 4 Tage mein Eve-Gerät nicht mehr über die Home-Funktionalität erreicht werden. Ich muss dann das Apple TV neustarten.
tvOS 26 hat seit der Einführung – und unverändert bis zur letzten Version – auf dem Gerät für Grafikprobleme bei der Oberflächenimplementierung ohne Liquid-Glas gesorgt. Ich habe nach jedem Update mit den Transparenz- und Kontrasteinstellungen herumgespielt: niemand hat Korrekturen an der Stelle durchgeführt.
Ich möchte genauso wie Du das Gerät gerne noch einige Jahre weiter benutzen. Apple wird ab jetzt aber nach und nach die Funktionalität einschränken. Hoffnung, die mit tvOS 26 geschaffenen Probleme/Fehler abgestellt zu bekommen, habe ich leider nicht. Apple will, dass ich das Gerät genervt wegschmeiße. Ich werde mir aber kein neues Apple TV mehr kaufen.
Na ja, mal abwarten, was auch immer wir in Deutschland von der „neuen“ Siri haben werden. Es wird vermutlich das nächste Produkt von Apple sein, für das wir wieder voll bezahlen dürfen, aber nicht voll nutzen können.
Ich finde es wäre an der Zeit die Apple TV App mal weiterzuentwickeln. Kooperationen mit den wichtigsten Sportanbietern, Netflix, Integration der Live Sender (z.B. von Magenta oder Waipu) in der Apple TV App. Geräte wie Sky Stream verfolgen da schon einen guten Ansatz, wenn auch eher mau umgesetzt.
Netflix will sich ja bis jetzt noch nicht integriert werden. Das liegt ja nicht an der AppleTV App. Da Netflix allerdings Vorzeige App auf dem iPhone Duo war ändert sich das vielleicht hoffentlich bald.
Ein Mikrofon (mehr) im Zimmer, da fühle ich mich unwohl.
Da wird dann wohl ein kleines Radio neben dem Mikro permanent das Lokalradio spielen.
Trotzdem jeder wie er es mag!
Was ich mir wünschen würde, wäre, dass bei Video Apps wie beispielsweise Netflix beim scrollen zwischen Serien nicht mehr ständig das Format umgeschaltet werden muss und das so immer wieder zu ein bis 2 Sekunden Nice Black Screen führt.
Das ist aber ein Fehler der App. Die Bildwechselfrequenz sollte in einer App ganz sicher sich nicht ändern, nur weil Vorschauvideos abgespielt werden. Läuft dein Apple TV auf 50 hz für die Oberfläche? Dann würde ich 60 hz empfehlen. Neue TVs in Verbindung mit der neusten Generation des Apple TV lösen das aber weitestgehend durch Vertretung von VRR. Da merkt man den Umschaltvorgang zwischen 24, 50 und 60 Hz nicht mehr.
Danke, das nervt mich auch extrem…
Dachte das Phänomen habe nur ich mit meinem Philips TV und der Teufel Soundbar
Vielleicht gibt es ja jemanden, der dafür eine Lösung hat?