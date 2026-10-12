Morgen werden wir erfahren, wie sich Apple künftig im Smarthome-Bereich positionieren will. Vergangene Woche hat das Unternehmen seine Produktankündigung mit dem Titel „Welcome Home“ bestätigt.

Mittlerweile scheint auch festzustehen, unter welchem Namen Apple seine Alternative zum Echo Show anbieten wird. Offenbar hat sich Apple die Bezeichnung „Home View“ als Marke schützen lassen. Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman will zudem erfahren haben, dass Apple den Verkaufsstart des Geräts für Mitte November plant. Zuvor sollen ab dem 30. Oktober neue Modelle von Apple TV und HomePod mini erhältlich sein, die ebenfalls morgen vorgestellt werden.

Sprachsteuerung statt Touchscreen

Laut Gurman soll der Name HomeView die Ausrichtung auf die Anzeige von Informationen und die Sprachsteuerung unterstreichen. Zwar lasse sich das Gerät auch per Touchscreen bedienen, im Gegensatz zum iPad stehe die direkte Bedienung des Bildschirms jedoch nicht im Vordergrund.

Unser Titelbild ist KI-generiert. Hier der Echo Show. Irgendwo dazwischen soll Apples HomeView liegen.

Darüber hinaus soll HomeView lediglich eine begrenzte Auswahl an Apple-Apps unterstützen. Die Installation zusätzlicher Anwendungen durch den Nutzer sei nicht vorgesehen. Stattdessen stehe die Steuerung kompatibler Smarthome-Geräte anderer Hersteller im Mittelpunkt.

Varianten für Tisch und Wand

Den bislang verfügbaren Informationen zufolge soll das Gerät mit einem A18-Prozessor ausgestattet sein und in zwei Varianten angeboten werden. Laut Gurman ist eine Tischversion mit einem Lautsprecherfuß aus Metall geplant, die in den Farben Space Grau, Silber, Polarstern und Pink erhältlich sein soll. Daneben werde Apple eine Variante zur Wandmontage anbieten, die lediglich in Space Grau und Silber auf den Markt kommen soll.

Bleibt nur zu hoffen, dass Apple sein neues Angebot auch preislich attraktiv verpackt und zudem sicherstellt, dass Siri auf den neuen Geräten zuverlässiger agiert, als dies bislang auf Zubehör wie dem HomePod mini der Fall ist.