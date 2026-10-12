HomePod und Apple TV schon früher
HomeView: Apples Smarthome-Bildschirm soll Mitte November kommen
Morgen werden wir erfahren, wie sich Apple künftig im Smarthome-Bereich positionieren will. Vergangene Woche hat das Unternehmen seine Produktankündigung mit dem Titel „Welcome Home“ bestätigt.
Mittlerweile scheint auch festzustehen, unter welchem Namen Apple seine Alternative zum Echo Show anbieten wird. Offenbar hat sich Apple die Bezeichnung „Home View“ als Marke schützen lassen. Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman will zudem erfahren haben, dass Apple den Verkaufsstart des Geräts für Mitte November plant. Zuvor sollen ab dem 30. Oktober neue Modelle von Apple TV und HomePod mini erhältlich sein, die ebenfalls morgen vorgestellt werden.
Sprachsteuerung statt Touchscreen
Laut Gurman soll der Name HomeView die Ausrichtung auf die Anzeige von Informationen und die Sprachsteuerung unterstreichen. Zwar lasse sich das Gerät auch per Touchscreen bedienen, im Gegensatz zum iPad stehe die direkte Bedienung des Bildschirms jedoch nicht im Vordergrund.
Unser Titelbild ist KI-generiert. Hier der Echo Show. Irgendwo dazwischen soll Apples HomeView liegen.
Darüber hinaus soll HomeView lediglich eine begrenzte Auswahl an Apple-Apps unterstützen. Die Installation zusätzlicher Anwendungen durch den Nutzer sei nicht vorgesehen. Stattdessen stehe die Steuerung kompatibler Smarthome-Geräte anderer Hersteller im Mittelpunkt.
Varianten für Tisch und Wand
Den bislang verfügbaren Informationen zufolge soll das Gerät mit einem A18-Prozessor ausgestattet sein und in zwei Varianten angeboten werden. Laut Gurman ist eine Tischversion mit einem Lautsprecherfuß aus Metall geplant, die in den Farben Space Grau, Silber, Polarstern und Pink erhältlich sein soll. Daneben werde Apple eine Variante zur Wandmontage anbieten, die lediglich in Space Grau und Silber auf den Markt kommen soll.
Bleibt nur zu hoffen, dass Apple sein neues Angebot auch preislich attraktiv verpackt und zudem sicherstellt, dass Siri auf den neuen Geräten zuverlässiger agiert, als dies bislang auf Zubehör wie dem HomePod mini der Fall ist.
Wenn ich sehe was das AppleTV aktuell kostet wird das Gerät preislich keinen Spaß machen.
Und dann bleibt noch das Thema HomeKit, da tut sich einfach nix seit Jahren.
Größte Änderung seitens Apple, seit Jahren:
HomeKit ist jetzt Apple Home.
Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix.
–
Finde ich auch extrem enttäuschend, dass die einfach nicht Standard Matter Funktionalität umsetzen.
Dabei spezifizieren sie jede Version mit.
Wie jetzt? Du willst keine x Tausend Euro für nen olles Display ausgeben, obwohl Apple draufsteht? Versteh das, wer will.
/ironie off
Wenn ich hier die angeblichen Funktionen lese, höre ich Preise unter 299€
Das wäre dann spannend
Aber ich glaube nicht dran.
Ich höre bei den angeblichen Funktionen eher 499€…
Homekit wird durch Matter ersetzt deshalb ist es logisch, dass hier nichts mehr passiert.
Und ihr denkt alle, das HomeView auch in die EU kommt? Wenn die Sprachsteuerung auf Siri AI beruht, dann wohl eher nicht.
Oder wie seht ihr das?
Wieso soll das nicht kommen? Kann ja ohne AI kommen ;)
Ich befürchte hier den Versuch, das Teil künstlich zu kastrieren, damit es möglichst nur mit „Made for Apple“ Smart-Home Produkte zusammenarbeitet, die dann zu völlig überhöhten Preisen vertrieben werden.
Bei „mach das Licht an“ geht bestimmt der Fernseher aus
„Das habe ich leider nicht verstanden.“
„Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuche es erneut.“
Hoffentlich kann man die Kalender mehrerer Personen dort anzeigen, ansonsten wäre es ziemlich sinnlos wenn man nicht alleine wohnt.