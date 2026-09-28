Der Oktober wird uns definitiv noch einen Schwung weiterer neuer Apple-Produkte bringen. Bereits in der vergangenen Woche haben wir über Hinweise auf neue HomePod-Modelle und ein weiteres, bislang unbekanntes Hardware-Produkt berichtet. Apple hat in seinem aktuellen HomePod-Betriebssystem bereits Vorbereitungen hierfür getroffen.

Zwischenzeitlich sind weitere konkrete Hinweise auf die in Kürze erwarteten neuen Modelle von HomePod mini, Apple TV, iPad und iPad mini aufgetaucht. Die Details, darunter auch erste Produktbilder, waren offenbar in den zuletzt von Apple veröffentlichten Softwareversionen verborgen und wurden dort von Aaron Perris aufgestöbert.

HomePod mini bekommt neue Farben

Der HomePod mini wird sich demnach in der neuen Generation äußerlich nicht verändern, Apple hat allerdings neue Farbvarianten vorgesehen. So wird der Siri-Lautsprecher künftig auch in Grün erhältlich sein. Bereits verfügbare Farben sollen leicht angepasst werden.

Here are color differences between the HomePod mini 1st gen and 2nd gen for Blue, White, and Black Note: The product lighting in Apple's images are different between generations pic.twitter.com/iZG9mIionA — Aaron (@aaronp613) September 27, 2026

Konkrete Details zu den technischen Veränderungen stehen noch aus. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Apple den Lautsprecher so überarbeitet, dass er auch den Funktionsumfang von Siri AI unterstützt.

iPad 12 mit A19 und 8 GB RAM

Die Unterstützung von Siri AI und Apple Intelligence führt uns direkt zum neuen Standard-iPad. Insbesondere nach den massiven Preiserhöhungen dürften nicht wenige potenzielle Käufer auf ein neues Modell warten. Die aktuelle, mit einem A16-Prozessor ausgestattete Version unterstützt diese Funktionen nicht. Das iPad 12 soll mit einem A19-Prozessor und 8 GB RAM über die dafür nötige Leistung verfügen. Zudem soll Apple hier seinen Funk-Chip N1 sowie sein eigenes Modem vom Typ C1X verbauen.

iPad mini mit schmaleren Displayrändern

Das ebenfalls anstehende neue iPad mini wird sich optisch deutlich vom aktuellen Modell unterscheiden. Das voraussichtlich mit einem A20-Prozessor ausgestattete Gerät (aktuell hat Apple hier einen A17 verbaut) zeichnet sich den Produktbildern zufolge durch deutlich dünnere Ränder aus. Zudem wird die Frontkamera, wie bereits bei anderen iPad-Modellen, von der schmalen auf die breite Geräteseite verlegt.

Here is how the bezels compare on the upcoming iPad mini A20 Pro vs A17 Pro pic.twitter.com/p6yCt5tfVg — Aaron (@aaronp613) September 27, 2026

Apple TV 4K der vierten Generation

Die gefundenen Produktbilder liefern zudem konkrete Hinweise auf ein neues Apple TV. Das Gerät wird demnach als Apple TV 4K (Generation 4) bezeichnet, lässt äußerlich jedoch keine Unterschiede zum derzeit noch aktuellen Vorgänger erkennen. Technisch sind dagegen größere Änderungen zu erwarten, insbesondere mit Blick auf die Unterstützung von Apples KI-Funktionen.