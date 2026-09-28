HomePod mini künftig in Grün
Apple-Neuheiten im Oktober: Neue Details und erste Produktbilder
Der Oktober wird uns definitiv noch einen Schwung weiterer neuer Apple-Produkte bringen. Bereits in der vergangenen Woche haben wir über Hinweise auf neue HomePod-Modelle und ein weiteres, bislang unbekanntes Hardware-Produkt berichtet. Apple hat in seinem aktuellen HomePod-Betriebssystem bereits Vorbereitungen hierfür getroffen.
Zwischenzeitlich sind weitere konkrete Hinweise auf die in Kürze erwarteten neuen Modelle von HomePod mini, Apple TV, iPad und iPad mini aufgetaucht. Die Details, darunter auch erste Produktbilder, waren offenbar in den zuletzt von Apple veröffentlichten Softwareversionen verborgen und wurden dort von Aaron Perris aufgestöbert.
HomePod mini bekommt neue Farben
Der HomePod mini wird sich demnach in der neuen Generation äußerlich nicht verändern, Apple hat allerdings neue Farbvarianten vorgesehen. So wird der Siri-Lautsprecher künftig auch in Grün erhältlich sein. Bereits verfügbare Farben sollen leicht angepasst werden.
Here are color differences between the HomePod mini 1st gen and 2nd gen for Blue, White, and Black
Note: The product lighting in Apple's images are different between generations pic.twitter.com/iZG9mIionA
— Aaron (@aaronp613) September 27, 2026
Konkrete Details zu den technischen Veränderungen stehen noch aus. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Apple den Lautsprecher so überarbeitet, dass er auch den Funktionsumfang von Siri AI unterstützt.
iPad 12 mit A19 und 8 GB RAM
Die Unterstützung von Siri AI und Apple Intelligence führt uns direkt zum neuen Standard-iPad. Insbesondere nach den massiven Preiserhöhungen dürften nicht wenige potenzielle Käufer auf ein neues Modell warten. Die aktuelle, mit einem A16-Prozessor ausgestattete Version unterstützt diese Funktionen nicht. Das iPad 12 soll mit einem A19-Prozessor und 8 GB RAM über die dafür nötige Leistung verfügen. Zudem soll Apple hier seinen Funk-Chip N1 sowie sein eigenes Modem vom Typ C1X verbauen.
iPad mini mit schmaleren Displayrändern
Das ebenfalls anstehende neue iPad mini wird sich optisch deutlich vom aktuellen Modell unterscheiden. Das voraussichtlich mit einem A20-Prozessor ausgestattete Gerät (aktuell hat Apple hier einen A17 verbaut) zeichnet sich den Produktbildern zufolge durch deutlich dünnere Ränder aus. Zudem wird die Frontkamera, wie bereits bei anderen iPad-Modellen, von der schmalen auf die breite Geräteseite verlegt.
Here is how the bezels compare on the upcoming iPad mini A20 Pro vs A17 Pro pic.twitter.com/p6yCt5tfVg
— Aaron (@aaronp613) September 27, 2026
Apple TV 4K der vierten Generation
Die gefundenen Produktbilder liefern zudem konkrete Hinweise auf ein neues Apple TV. Das Gerät wird demnach als Apple TV 4K (Generation 4) bezeichnet, lässt äußerlich jedoch keine Unterschiede zum derzeit noch aktuellen Vorgänger erkennen. Technisch sind dagegen größere Änderungen zu erwarten, insbesondere mit Blick auf die Unterstützung von Apples KI-Funktionen.
Das neue Einsteiger-iPad kommt erst im März 2027.
Wo steht das? Hast du eine Quelle?
Warts ab und mark my words. ;)
Was ist mit dem Smart Home Display ?
kommt schon, waren keine produktbilder beim fund dabei
Die sollen erstmal dafür sorgen, dass die HP Minis wieder stotterfrei und flüssig arbeiten. Seit iOS 27 ist das totaler Mist.
Das kann ich bestätigen. Anfragen werden teilweise mit Verzögerung von bis zu 10 Sekunden beantwortet…
Auch Pink ist eine neue Homepod Mini Farbe hatte ich gelesen. Dafür fallen gelb und orange weg.
Ich glaube nicht. Afaik stammt das Bild mit den 5 neuen HomePod minis aus dem Quellcode. Sie würden wohl kaum eine Farbe weglassen: https://www.macrumors.com/2026/09/25/first-look-at-homepod-mini-2/
Steht doch in dem verlinkten Text und ist auf dem Bild sichtbar: „The new HomePod mini will come in green, pink, blue, white, and black.“
E N D L I C H – der neue Apple TV ^^
+1
Wozu braucht ihr das? Jeder TV unterstützt doch nativ alle Apps…
Apple TV würde ich in Betracht ziehen, da ich ein Apple TV HD ersetzen würde. Vermutlich würde mich aber hauptsächlich auch eine überarbeitete Siri Remote ansprechen. Da würde ich dann zuschlagen. Farben sind sicherlich Geschmacksache, aber ein Ferrari rote Apple TV, fände ich auch schön. Die HomePod Farben gefallen mir, bis auf Weiß und Schwarz, alle nicht.
Du bist ein richtiger Mann
Nach so vielen Jahren erwarte ich hier schon ein bisschen mehr als nur n neuer Chip, da wären weitere Optimierungen schon sinnvoll
KI Beschränkungen in der EU machen den Kauf neuer Hardware sinnfrei. Die aktuelle Hardware kann eigentlich all das, was uns Apple in der EU „gönnt“.
Nur schlechte Verkäufe neuer Hardware werden Apple dazu bringen den Beef mit der EU nicht weiterhin auf dem Rücken der EU Käufer weiter zu führen.
Google zeigt das es auch anders geht. Hier wurde bewusst !! eine hohe Strafe der EU in Kauf genommen um ALLEN DIE Features zu bieten. Apple hingegen ist anscheinend die Kohle wichtiger als der Kunde.
Weder der HomePod, noch der Apple TV, sind als Gatekeeper eingestuft. Bzw. dessen Software. Daher gilt hier, wie bei macOS und VisionOS, keine großen Einschränken bzgl. KI
Wow, soviel faktisches Wissen in so einem kurzen Post. Danke das uns hier auf den aktuellen Stand gebracht hast, toll!
Wer eine Strafe in Kauf nimmt, handelt bewusst und vorsätzlich gegen Gesetze und Vorschriften. Ist das wirklich das Vorbild, als das Du es darstellst?
Ich dachte der normale HomePod auch neu?
An den AppleTV glaube ich mittlerweile erst wenn ich ihn sehe… und was bringt mir ein deutlich besserer AppleTV der für AI gerüstet ist, wenn wir hier in der EU eh nur die beschnittene Variante bekommen? Leider wird das Ding nur teurer werden aber kann am Ende nicht mehr als der jetzige.
Weshalb sollte ein Apple TV, dessen Software keine Gatekeeper ist, denn ein beschnittene AI bekommen?
Deutsch ist bereits angekündigt.
Was du meinen mit dem Gatekeeper? Nix verstehen.
Quellen hast du zufällig nicht parat, einfach mal einlesen in das Thema Apple/EU/Gatekeeper. Ist ein wenig umfangreicher als hier falsche Statements rauszuhauen, aber da würde dich vieles überraschen.
Er wird auf jeden Fall mehr Leistung haben. Gut für Spiele usw. Der KI Müll ist mir sowas von egal …
Die größten „Neuerungen“ sind die überteuerten Preise.
Nachdem Apple Wach 8 und Ultra 1 nach 4 Jahren „Schrott“ sind, ist es mit meinem Verständnis für diese „Innovationen“ vorbei.
Das ist doch noch gar nichts, die Watch SE2 wurde bis September 25 verkauft und bekommt keine Updates mehr. Wenn ich die also letztes Jahr noch gekauft habe, hatte ich nur ein Jahr lang das aktuelle OS.
Ich verstehe die Frustration aber trotzdem würde ich gerne wissen was ihr noch braucht bei der Watch? Hab die Ultra 3 und merke im nutzen und vom können her keinen Unterschied zu vor iOS 27 .
Du kannst sie ja trotzdem immer noch benutzen. Ich verstehe die Aufregung nicht. Ich habe meine Apple Watch fünf auch lange ohne Software-Updates benutzt und ich konnte alles machen. Ich muss diese nur wegen eines nervigen Softwarefehler austauschen. Da hab ich mir letztes Jahr die Elfer geholt.
Wo sind die Watches denn „schrott“? Die werden jetzt nicht explodieren nur weil sie „nur“ Watch OS 26 erhalten und nicht mehr 27. ja, ich kann den Frust gut verstehen. Abr was bringt denn 27 so revolutionäres? Nichts. Meine Ultra 2 verhält sich nicht anders.
Die funktionieren nicht mehr? Oder warum sind die „Schrott“? Die können doch immer nach alles wie bisher. Dann ist meine Rolex erst recht Schrott, die hat noch nie ein Update bekommen.
Es geht nicht darum, dass die Schrott sind, aber trotzdem gibt es nur ein Jahr Update-Versorgung. Das ist schon sehr schwach.
Es gab vom Apple TV 4K eine dritte Generation!?
Ja die aktuelle ist die dritte Generation steht eigentlich überall wo man es kaufen kann an dem Produkt
Definitiv, ich besitze einen. Den gibt es sogar in zwei Varianten. 64GB WIFI und 128GB mit Ethernetanschluss.
Die dritte (aktuelle) Generation des tv 4K ist vom Herbst 2022. Die Vorgängerversionen sind in den Jahren 2017 und 2021 auf den Markt gekommen.