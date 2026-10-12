ifun.de — Apple News seit 2001. 47 299 Artikel

Alexa-Wecker ab 50 Euro

Letzter Tag der Amazon-Angebote: Echo und Fire TV im Preis gesenkt
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Bei Amazon laufen heute Abend die letzten im Rahmen der „Prime Deal Days“ gestarteten Sonderangebote aus. Interessant sind die Angebote vor allem für Nutzer, die über den Kauf neuer Echo-Geräte, Fire TV Sticks oder Produkte von Amazon-Tochterunternehmen nachdenken. Hier stehen teils Preisnachlässe von 50 Prozent und mehr auf dem Papier.

Echo Spot und Echo Show 5 als smarte Wecker

Wer einen Wecker sucht, der mehr als nur zu einer bestimmten Zeit klingeln kann, findet mit dem Echo Spot und dem Echo Show 5 zwei entsprechend ausgestattete Geräte zu aktuell sehr guten Preisen. Beide Geräte berechtigen zudem zum Vorabzugriff auf die neue Amazon-Assistentin Alexa+.

Echo Spot

Der aktuell für 49,99 Euro erhältliche Echo Spot verzichtet auf eine Kamera. Amazon kommt damit dem verständlichen Wunsch vieler Nutzer nach, die sich das Gerät nebens Bett stellen wollen. Auch Videostreaming ist mit dem Gerät nicht möglich. Das einfach gehaltene Display zeigt die Uhrzeit sowie Informationen zum Wetter und zu verbundenen Smarthome-Geräten an. Begleitend steht der volle Funktionsumfang von Alexa, also auch die Möglichkeit zur Sprachsteuerung intelligenter Geräte, zur Verfügung.

Der Echo Show 5 ist heute noch für 59,99 Euro erhältlich und passt mit seinem kompakten Display ebenfalls auf den Nachttisch. Anders als beim Echo Spot sind hier allerdings eine Kamera und ein Mikrofon integriert, sodass auch Videochats möglich sind Eine integrierte Kameraabdeckung und eine Taste zum Abschalten des Mikrofons bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre.

Echo Show 5 08

Neben diesen beiden Modellen bietet Amazon bis heute Abend noch weitere Echo-Geräte teils stark vergünstigt an. So kostet beispielsweise auch der Alexa-Lautsprecher Echo Dot Max gerade nur die Hälfte.

Fire TV Sticks heute noch reduziert

Bei den Fire-TV-Geräten bekommt man den zu Monatsbeginn vorgestellten Fire TV Stick 4K heute noch zum Einführungspreis von 34,99 Euro. Für die einfachere Variante Fire TV Stick HD bezahlt man sogar nur 21,99 Euro und den Fire TV Stick 4K Max bietet Amazon gerade für 51,99 Euro an.

Produkthinweis
Amazon Fire TV Stick 4K (neueste Generation), einfaches 4K-Streaming, neue Fire TV-Fernbedienung, alle Apps an einem... 34,99 EUR 74,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
12. Okt. 2026 um 10:46 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47299 Artikel in den vergangenen 9120 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven