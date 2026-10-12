Bei Amazon laufen heute Abend die letzten im Rahmen der „Prime Deal Days“ gestarteten Sonderangebote aus. Interessant sind die Angebote vor allem für Nutzer, die über den Kauf neuer Echo-Geräte, Fire TV Sticks oder Produkte von Amazon-Tochterunternehmen nachdenken. Hier stehen teils Preisnachlässe von 50 Prozent und mehr auf dem Papier.

Echo Spot und Echo Show 5 als smarte Wecker

Wer einen Wecker sucht, der mehr als nur zu einer bestimmten Zeit klingeln kann, findet mit dem Echo Spot und dem Echo Show 5 zwei entsprechend ausgestattete Geräte zu aktuell sehr guten Preisen. Beide Geräte berechtigen zudem zum Vorabzugriff auf die neue Amazon-Assistentin Alexa+.

Der aktuell für 49,99 Euro erhältliche Echo Spot verzichtet auf eine Kamera. Amazon kommt damit dem verständlichen Wunsch vieler Nutzer nach, die sich das Gerät nebens Bett stellen wollen. Auch Videostreaming ist mit dem Gerät nicht möglich. Das einfach gehaltene Display zeigt die Uhrzeit sowie Informationen zum Wetter und zu verbundenen Smarthome-Geräten an. Begleitend steht der volle Funktionsumfang von Alexa, also auch die Möglichkeit zur Sprachsteuerung intelligenter Geräte, zur Verfügung.

Der Echo Show 5 ist heute noch für 59,99 Euro erhältlich und passt mit seinem kompakten Display ebenfalls auf den Nachttisch. Anders als beim Echo Spot sind hier allerdings eine Kamera und ein Mikrofon integriert, sodass auch Videochats möglich sind Eine integrierte Kameraabdeckung und eine Taste zum Abschalten des Mikrofons bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre.

Neben diesen beiden Modellen bietet Amazon bis heute Abend noch weitere Echo-Geräte teils stark vergünstigt an. So kostet beispielsweise auch der Alexa-Lautsprecher Echo Dot Max gerade nur die Hälfte.

Fire TV Sticks heute noch reduziert

Bei den Fire-TV-Geräten bekommt man den zu Monatsbeginn vorgestellten Fire TV Stick 4K heute noch zum Einführungspreis von 34,99 Euro. Für die einfachere Variante Fire TV Stick HD bezahlt man sogar nur 21,99 Euro und den Fire TV Stick 4K Max bietet Amazon gerade für 51,99 Euro an.