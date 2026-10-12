Deutlich höhere Portokosten geplant
Portoerhöhung ab 2027: Standardbrief könnte 1,15 Euro kosten
Der nächste Preissprung beim Briefporto zeichnet sich ab. Die Bundesnetzagentur hat heute ihren Entwurf für die Portopreise der Deutschen Post ab Januar 2027 vorgestellt. Demnach dürfen die Preise für Privatkundenbriefe im Durchschnitt um 20,35 Prozent steigen. Damit fällt der geplante Aufschlag nahezu doppelt so hoch aus wie bei der letzten Anpassung.
Die aktuell gültigen Porto-Preise
Für den Standardbrief, der derzeit 95 Cent kostet, könnte dies einen neuen Preis von rund 1,15 Euro bedeuten. Fest steht dieser allerdings noch nicht. Die Post darf innerhalb der genehmigten Produktgruppen selbst entscheiden, welche Sendungen sie stärker verteuert und welche weniger. Bei der letzten Portoerhöhung Anfang 2025 nutzte das Unternehmen diesen Spielraum bereits aus.
Briefe werden seltener, der Versand teurer
Als wesentlichen Kostentreiber nennt die Bundesnetzagentur die kontinuierlich sinkenden Briefmengen. Unternehmen, Behörden und Privatpersonen kommunizieren zunehmend digital. Hinzu kommt die verpflichtende Einführung elektronischer Rechnungen für Unternehmen ab 2028. Die verbleibenden Sendungen müssen damit einen immer größeren Anteil der Infrastrukturkosten tragen.
Die Regulierungsbehörde rechnet für den kommenden Zweijahreszeitraum mit einer Inflation von 4,04 Prozent. Gleichzeitig verschlechtert sich die Produktivität im Briefgeschäft um 16,31 Prozent. Daraus ergibt sich der geplante Erhöhungsspielraum von 20,35 Prozent. Für Geschäftspost gilt derselbe Wert. Privatkundenpakete dürfen durchschnittlich um 10,72 Prozent teurer werden.
Die Deutsche Post hatte noch höhere Aufschläge beantragt. Die Bundesnetzagentur berücksichtigt jedoch nicht sämtliche geltend gemachten Mehrkosten. Anerkannt werden unter anderem die besonderen Personal- und Versorgungslasten, die das Unternehmen als Rechtsnachfolger der Bundespost trägt.
Endgültige Portopreise erst zum Jahresende
Die jetzt veröffentlichten Zahlen sind noch nicht verbindlich. Bis zum 30. Oktober können Wettbewerber, Verbraucherschützer und weitere Interessierte Stellung nehmen. Im November soll die endgültige Entscheidung fallen. Anschließend muss die Deutsche Post ihre konkreten Preise zur Genehmigung vorlegen.
Die neuen Tarife sollen vom 1. Januar 2027 bis Ende 2028 gelten. Schon die letzte Preisrunde hatte den Standardbrief von 85 auf 95 Cent verteuert. Die Postkarte kostet seitdem ebenfalls 95 Cent. Ob beide Sendungsarten diesmal wieder gleich stark betroffen sind, entscheidet sich erst mit der neuen Preisliste.
Diese Inflation möchte mir bitte mal jemand vorrechnen
Wahnsinn
Du darfst die allgemeine Inflationsrate (berechnet anhand eines statistischen Warenkorbs) nicht mit der individuellen Inflation verwechseln.
Energiekosten steigen seit Jahren z. B. deutlich stärker als andere Kosten. Verbraucher und Unternehmen, die verhältnismäßig viel für Energie (Strom, Sprit, Wärme) ausgeben haben entsprechend höhere individuelle Inflationsraten.
Dann müsste es ja ganz viele Waren geben, die deutlich günstiger geworden sind? Weil es ist ja literally ALLES teurer geworden. Und zwar wirklich durch die Bank weg 50-100% Minimum.
4,04% für zwei Jahre ist eher noch zu wenig, da die Inflation nicht bei 2% p.a. liegt. Und da das Briefgeschäft zu einem erheblichen Teil aus Fixkosten besteht, werden bei spürbar weniger Briefen eben spürbar höhere Kosten pro Brief fällig. Krankes System.
Es kommt dazu dass auch immer weniger Briefe verschickt werden und sich das auf Masse gesehen insgesamt weniger lohnt
Die sollen einfach konsequent bei allen Packstationen einen Briefeinwurf realisieren
Das ist nur deine Meinung. Ich zum Beispiel wünsche mir gar keine Packstationen
Ich bin absolut dafür, dass das Porto noch teurer wird, weil 95 % meiner Post auch digital verschickt werden könnte, wenn Behörden etc. entsprechend digitalisiert wären.
Du weißt schon, wer das Porto der Behörden zahlt? Wir Steuerzahler.
„Briefe werden seltener, Preise werden teurer“ ist kein Argument in meinen Augen.
Wie schaut es bei Paketen aus? „Zu viele Pakete, entsprechend mehr Aufwand“?!
Stell dir vor, ich bitte dich, mit deinen Mitteln EINEN Brief ans andere Ende des Landes zu bringen. Wieviel würdest du dafür haben wollen?
Stelle dir nun vor, ich bitte dich, 1.000 Briefe ans andere Ende des Landes zu bringen. Kostet dich die Fahrt das 1.000-fache? Nein. Auch 1.000 Briefe kannst du noch in einer großen Tasche mitnehmen. Die Kosten verteilen sich auf 1.000 Sendungen.
Je weniger Sendungen anfallen, desto schlechter können die Fixkosten aufgeteilt werden. Man muss also mehr pro Sendung nehmen.
Hinzu kommt, dass die einzelnen Kostenpunkte (Lohn, Energie) für dich gesehen teurer werden.
Dänemark mit 4,80 ist schon wild. Damit kannst hierzulande auch ein Päckchen mit 2KG verschicken. auch mal interessant zu sehen, dass wir irgendwo nicht bei den teuersten Ländern dabei sind.
Aber in diesen Ländern funktioniert die Digitalisierung. Und die Post ist schnell sowie zuverlässig und sicher.
Ausnahmsweise