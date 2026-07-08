Apple TV mit 87 Emmy-Nominierungen und neuen Serienstarts

Apple TV beschließt den Tag mit einer ganzen Reihe von Serienmeldungen. Im Mittelpunkt steht zunächst „Trying“: Die britische Wohlfühlkomödie um Nikki und Jason ist mit ihrer fünften Staffel zurück. Die erste neue Folge steht ab sofort bereit, weitere Episoden erscheinen nun wöchentlich bis zum 26. August.

Apple hatte den Start der fünften Staffel bereits im Frühjahr angekündigt. In den neuen Folgen bekommen es Nikki und Jason mit den Folgen eines unerwarteten Besuchs zu tun: Kat, die leibliche Mutter von Princess und Tyler, taucht auf und bringt das inzwischen eingespielte Familienleben durcheinander. Insgesamt umfasst die neue Staffel acht Folgen. Wer also noch eine vergleichsweise entspannte Serie für den Sommerabend sucht, wird hier eher fündig als bei Apples zahlreichen Mord-, Spionage- und Weltuntergangsstoffen.

Apple TV sammelt 87 Emmy-Nominierungen

Passend dazu kann Apple TV auch bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen punkten. Nach aktueller Auswertung kommt Apples Videodienst auf 87 Nominierungen und damit auf einen neuen Höchstwert. Im vergangenen Jahr hatte Apple mit 81 Emmy-Nominierungen bereits einen eigenen Rekord vermeldet, später folgten 22 Auszeichnungen bei der Preisverleihung.

In diesem Jahr führen vor allem „Widow’s Bay“ und „Pluribus“ das Apple-Feld an. „Widow’s Bay“ kommt auf 19 Nominierungen, „Pluribus“ auf 18. Ebenfalls berücksichtigt wurden unter anderem „Margo’s Got Money Troubles“, „Shrinking“, „Slow Horses“, „The Morning Show“, „Your Friends & Neighbors“, „Murderbot“, „Mr. Scorsese“, „Palm Royale“ und „Monarch: Legacy of Monsters“. Die Gewinner werden am 14. September bekanntgegeben.

Zwei neue Thriller im Anflug

Der Seriennachschub reißt unterdessen nicht ab. Für den 30. Oktober hat Apple den Start von „Nocturne“ angekündigt. Die Krimiserie basiert auf den Romanen „Lazarus“ und „The Sandman“ von Lars Kepler und ist mit Liev Schreiber, Zazie Beetz und Stephen Graham besetzt. Zum Start sollen die ersten beiden der insgesamt zehn Folgen bereitstehen, danach folgt jeweils freitags eine weitere Episode bis zum 25. Dezember.

Neu angekündigt wurde außerdem „Guilty Creatures“. Julia Garner übernimmt darin nicht nur die Hauptrolle, sondern produziert die Serie auch mit. Die True-Crime-Vorlage stammt von Mikita Brottman und dreht sich um eine Affäre, Mord und ein über viele Jahre gehütetes Geheimnis in Florida. Einen Starttermin nennt Apple hier noch nicht.

Apple TV bleibt damit auch in der zweiten Jahreshälfte gut gefüllt. Wir hatten zuletzt bereits auf die größere Jahresvorschau für 2026 und den Start von „Silo“ Staffel 3 hingewiesen. Mit „Trying“ gibt es nun immerhin wieder etwas für die Abteilung Familienchaos statt Serienkiller, Bunker und Konzernverschwörung.