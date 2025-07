Apple mit neuem Emmy-Rekord: 81 Nominierungen

Apple ist bei den diesjährigen Emmy-Awards mit insgesamt 81 Nominierungen vertreten. Dies wurde im Rahmen der offiziellen Bekanntgabe der Kandidaten für die 77. Emmy-Verleihung bekannt. Dies entspricht einem neuen Höchstwert für Apple und umfasst 14 verschiedene Produktionen von Apple TV+.

„Severance“ an der Spitze der Nominierungen

Wenig überraschend führt Apples Erfolgsserie „Severance“ mit insgesamt 27 Nennungen die Liste an. Die zweite Staffel von „Severance“ ist zugleich die meistnominierte Serie des Jahres überhaupt und unter anderem in den Kategorien Beste Dramaserie, Beste Regie und Bestes Drehbuch berücksichtigt worden. Zudem wurden mehrere Darsteller von „Severance“ für einen Emmy nominiert, darunter Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette und John Turturro.

Apple TV+ – The Studio

Die Comedyserie „The Studio“ ist mit 23 Nominierungen die meistnominierte Comedy-Neuheit in der Geschichte der Emmys. Neben der Kategorie Beste Comedyserie wurde die Produktion ebenfalls in mehreren Schauspielkategorien berücksichtigt. Unter anderem wurden Seth Rogen, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz und Catherine O’Hara nominiert. Auch prominente Gastauftritte wie der von Martin Scorsese wurden berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden bei den Emmy-Nominierungen nicht nur weitere Serien von Apple TV+, darunter „Slow Horses“ und „Shrinking“ berücksichtigt, sondern auch verschiedene Filmproduktionen des Videodienstes für die Emmys nominiert. So hat es Apple mit „The Gorge“ erstmals zu einer Nominierung in der Kategorie Bester Fernsehfilm gebracht. Auch Dokumentarproduktionen wie „Deaf President Now!“ und „Bono: Stories of Surrender“ wurden mit Blick auf die anstehenden Emmy-Awards berücksichtigt.

Apple TV+ – The Gorge

Verleihung im September

Die Verleihung der 77. Emmy-Awards findet gestaffelt statt: Die „Creative Arts Emmys“ werden am 6. und 7. September verliehen, die Hauptveranstaltung mit der Vergabe der „Primetime-Emmys“ folgt am 14. September 2025.

Apple verzeichnet für seine Eigenproduktionen seit dem Start von Apple TV+ vor sechs Jahren insgesamt 580 Auszeichnungen und über 2.700 Nominierungen bei entsprechenden Veranstaltungen weltweit.