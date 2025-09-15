22 Auszeichnungen: Apple TV+ räumt bei den Emmy Awards ab

Bei der 77. Verleihung der Primetime Emmy Awards hat Apple TV+ mit insgesamt 22 Preisen einen Rekord aufgestellt. Besonders im Fokus standen dabei die Serien „The Studio“, „Severance“ und „Slow Horses“, die in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet wurden. Damit baut Apple seine Position im Wettbewerb der internationalen Streamingdienste weiter aus.

Apple-Chef Tim Cook mit Britt Lower und Tramell Tillman

„The Studio“ und „Severance“ punkten

Die Comedy-Serie „The Studio“ ging mit 13 Auszeichnungen als erfolgreichstes Format des Abends hervor. Sie wurde unter anderem als beste Comedy-Serie prämiert. Auch Hauptdarsteller Seth Rogen erhielt einen Preis, ebenso Bryan Cranston als Gastdarsteller. Neben Auszeichnungen für Drehbuch, Regie und Schauspiel gewann die Serie auch in technischen Bereichen wie Szenenbild, Schnitt, Kostümdesign, Kameraarbeit, Ton und Musik. Mit dieser Zahl an Preisen stellte „The Studio“ einen Rekord als erfolgreichste Debüt-Comedy in der Emmy-Geschichte auf.

Das Drama „Severance“ konnte acht Auszeichnungen für sich verbuchen. Die Serie, die das Konzept einer radikalen Trennung von Berufs- und Privatgedächtnis thematisiert, gewann unter anderem in den Kategorien beste Hauptdarstellerin (Britt Lower) und bester Nebendarsteller (Tramell Tillman). Dazu kamen Preise für Gastrollen, Produktionsdesign, Filmmusik, Kamera, Ton und Titeldesign. Damit war „Severance“ die erfolgreichste Dramaserie der diesjährigen Emmy-Verleihung.

„Slow Horses“ punktet mit Regiepreis

Auch die britische Spionageserie „Slow Horses“ war vertreten und erhielt einen Emmy für die beste Regie in einer Dramaserie. Das Format, das mit Gary Oldman in der Hauptrolle besetzt ist, befindet sich inzwischen in der vierten Staffel und wurde damit erneut von der Academy gewürdigt.

77. Primetime Emmy Awards: 22 Emmys für Apple TV+

Mit den aktuellen Auszeichnungen summieren sich die Erfolge von Apple Originals seit dem Start von Apple TV+ im Jahr 2019 auf mehr als 600 Preise und über 2.800 Nominierungen. Alle drei ausgezeichneten Serien sind weiterhin über den Streamingdienst abrufbar.