OpenAI zeigt neue Voice-Funktion und startet GPT-5.6

OpenAI hat für den heutigen Abend eine neue Spracherfahrung für ChatGPT angekündigt. Der Konzern spricht im Teaser von „The all-new ChatGPT Voice“ und stellte die Neuerungen in einem Livestream vor.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem OpenAI ohnehin mehrere ChatGPT-Neuerungen vorbereitet. Die Sprachfunktion ist vor allem für Nutzer der ChatGPT-App auf iPhone und iPad interessant, steht aber grundsätzlich auch im Browser zur Verfügung. OpenAI beschreibt den Sprachmodus als Möglichkeit, direkt mit ChatGPT zu sprechen, Rückfragen zu stellen und die Unterhaltung anschließend als Transkript weiterzuverwenden.

For questions that require web search, deeper reasoning, or more complex work, GPT-Live can delegate to our latest frontier model behind the scenes, and brings the result back into the conversation when it's ready. pic.twitter.com/YvM67MxcsR — OpenAI (@OpenAI) July 8, 2026

GPT-Live steckt dahinter

OpenAI hat inzwischen konkretisiert, was hinter der neuen Spracherfahrung steckt. Die Funktion basiert auf GPT-Live, einer neuen Generation von Sprachmodellen, die Gespräche natürlicher wirken lassen soll. Die Modelle arbeiten mit einer Full-Duplex-Architektur, können also gleichzeitig zuhören und sprechen. Dadurch soll ChatGPT seltener unpassend dazwischenreden, kurze Rückmeldungen wie „mhmm“ oder „ja“ geben und in Gesprächspausen auch einfach abwarten können.

Zum Start gibt es zwei Varianten: GPT-Live-1 und GPT-Live-1-mini. Die kleinere Version ist als Standard für kostenlose Nutzer vorgesehen, zahlende Kunden erhalten GPT-Live-1. Der Rollout läuft auf iOS, Android und im Web. Video- und Bildschirmfreigaben unterstützt GPT-Live zum Start noch nicht, hierfür bleibt vorerst der bisherige Sprachmodus zuständig.

GPT-5.6 startet breiter

Parallel dazu gab OpenAI Informationen zur Verfügbarkeit von GPT-5.6. Das neue Modellpaket war Ende Juni zunächst nur als begrenzte Vorschau angekündigt worden. Damals nannte OpenAI drei Varianten: GPT-5.6 Sol als leistungsstärkstes Modell, Terra als ausgewogene Variante und Luna als schnelle sowie günstigere Version.

Der eingeschränkte Start hatte für einige Diskussionen gesorgt, da OpenAI die Vorschau auf Bitte der US-Regierung zunächst nur ausgewählten Partnern zugänglich machte. Nach Angaben des Unternehmens sollen Sol, Terra und Luna nun am Donnerstag, dem 9. Juli, öffentlich starten. Gleichzeitig wird der Vorschauzugang nach OpenAI-Angaben bereits weltweit ausgeweitet.