Apple TV startet Silo Staffel 3 mit großem Rätsel-Rückblick

Apple TV schickt „Silo“ in die dritte Staffel. Die Science-Fiction-Serie mit Rebecca Ferguson startet heute mit der ersten neuen Folge, anschließend erscheint bis Anfang September jede Woche eine weitere Episode. Für Apple ist „Silo“ weiterhin eines der wichtigsten Genre-Aushängeschilder neben Serien wie „Foundation“, „Severance“ und „For All Mankind“.

Juliette verweigert die Reinigung.

In Staffel 3 erweitert Apple den Blick deutlich. Die Serie bleibt zwar bei Juliette Nichols und den Menschen im unterirdischen Silo, erzählt nun aber parallel auch eine Ursprungsgeschichte. In den sogenannten „Before Times“ geht es um Ereignisse, die Jahrhunderte vor der bekannten Handlung liegen und erklären sollen, wie die Welt überhaupt an diesen Punkt kommen konnte.

Zwei Zeitebenen, mehr Antworten

Apple beschreibt die neue Staffel als Geschichte über eine Gesellschaft von 10.000 Menschen, die unter der Erde lebt und nicht weiß, warum die Welt draußen tödlich ist. Gleichzeitig treten mit der Journalistin Helen Drew und dem Kongressabgeordneten Daniel Keene zwei neue Figuren in den Mittelpunkt, die in der Vergangenheit einer Verschwörung auf die Spur kommen.

Die frühen Kritiken fallen offenbar sehr positiv aus. Mehrere US-Medien sehen in der dritten Staffel den bislang stärksten Durchgang der Serie. Das dürfte vor allem daran liegen, dass „Silo“ nach zwei Staffeln voller Regeln, Lügen und verschlossener Türen nun stärker damit beginnt, einige Antworten zu liefern.

In Staffel 3 steht Juliette vor einigen neuen Herausforderungen.

Apples Rätsel-Webseite zur Serie

Passend zum Start hat Apple außerdem eine neue Begleitseite unter dem Titel „How Did We Lose This World?“ veröffentlicht. Die Webseite ist wie ein virtueller Mac-Desktop aufgebaut und enthält Dateien, Bilder, Clips und kleine Hinweise zur Serienwelt. Wer sich vor dem Start noch einmal in die Stimmung bringen möchte, bekommt dort zusätzliche Puzzleteile zur Lore.

Wir hatten „Silo“ bereits zum Start der ersten Staffel als eine der spannenderen neuen Apple-TV-Serien vorgestellt. Die Serie basiert auf Hugh Howeys Romanreihe, deren erster Band zeitweise sogar kostenlos erhältlich war. Apple hat „Silo“ bereits für eine vierte und letzte Staffel verlängert, sodass die Geschichte nicht endlos gestreckt werden soll.

Steve Zahn übernahm in Staffel 2 eine tragende Rolle.

Kleiner Rückblick mit Spoiler-Warnung

Spoiler-Warnung: Wer Staffel 2 noch nicht beendet hat, sollte hier besser aussteigen. Am Ende der zweiten Staffel hatte Juliette nach ihrer Reinigung überlebt und außerhalb von Silo 18 weitere Hinweise auf die tatsächliche Struktur der Welt gefunden. Gleichzeitig eskalierte im Inneren der Konflikt zwischen Kontrolle, Rebellion und Wahrheit. Die neue Staffel setzt genau dort an: Juliette kehrt zurück, kann ihr Wissen aber nicht einfach weitergeben. Dazu kommt die Vergangenheitsebene, die zeigen soll, warum die Silos überhaupt gebaut wurden.

Damit verspricht Staffel 3 weniger reines Herumtasten im Dunkeln und mehr Erklärung für die großen Fragen der Serie. Oder anders gesagt: Die Treppe bleibt lang, aber immerhin gehen diesmal ein paar Türen auf, bevor sich jemand verbrennt.