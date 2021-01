Apple TV+ Gratis-Abos jetzt bis Juli 2021 verlängert

Wir hatten es ja bereits angekündigt: Apple verlängert den Zeitraum für die kostenlose Nutzung von Apple TV+ erneut. Aktive Abonnenten, egal ob kostenlos oder zahlend, können Apples Videodienst jetzt im besten Fall bis Juli gebührenfrei nutzen.

Apple stellt die laufenden Abos bereits automatisch um. Wer gerade ein Probe-Abo von Apple TV+ nutzt, sieht vermutlich jetzt schon den längeren Zeitraum in seinen Abo-Einstellungen. Als Termin für die erste Abrechnung wird nach der Umstellung ein Datum im Juli angegeben.

Eine positive Nachricht diesbezüglich finden derzeit auch zahlende Abonnenten von Apple TV+ in ihrem E-Mail-Eingang. Apple weist diese Nutzer darauf hin, dass sie Apple TV+ bis Ende Juni kostenlos nutzen können und dementsprechend die Abo-Gebühren bis einschließlich Juni mittels einer Gutschrift in Höhe von monatlich jeweils 4,99 Euro rückerstattet bekommen. Wir gehen derzeit davon aus, dass alle Abonnenten von Apple TV+ in den Genuss dieser Regelung kommen.

Zweite Verlängerung auf nun bis zu 20 Monate

Apple verlängert somit die kostenlose Probephase für den im November 2019 gestarteten Videodienst ein zweites Mal. Eine vergleichbare Aktion haben wir bereits letzten Oktober gesehen. Damals wurden die seit dem Start von Apple TV+ verfügbaren einjährigen Probeabos ein erstes mal verlängert, bevor sie bei den ersten Nutzern abgelaufen wären. Diese Erweiterung wäre nun im Februar ausgelaufen und Apple kommt diesem Stichtag mit der erneuten Verlängerung bis Juli zuvor.

Apple TV+ kostet regulär 4,99 Euro pro Monat, doch stand der Dienst von seinem Start am 1. November 2019 an für Käufer neuer Hardware, auf der sich der Apple TV+ nutzen lässt, kostenlos zur Verfügung. Die Laufzeit dieser Werbeaktion war zunächst auf ein Jahr begrenzt und wird nun von Apple zum zweiten Mal erweitert. Insgesamt hat sich der Gratis-Zeitraum für Apple TV+ somit auf im besten Fall bis zu 20 Monate verlängert.