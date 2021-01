Apple verlängert Gratis-Angebot von Apple TV+ erneut

Apple verlängert die kostenlosen Abonnements von Apple TV+ offenbar erneut. Wie aus den USA berichtet wird, erhält jeder Apple-Kunde, der das ursprüngliche Angebot zur kostenlosen Nutzung von Apple TV+ angenommen hat, eine Verlängerung bis Juli 2021, sofern das Abo im Zeitraum zwischen jetzt und Juni regulär ausläuft.

Die automatische Verlängerung sollte Kunden angezeigt werden, sobald deren kostenlose Probeabos eigentlich auslaufen würden. Zudem werde Apple alle Kunden, auf die das Angebot zutrifft, in den kommenden Wochen benachrichtigen.

Das Apple-Schreiben aus dem Herbst

Die erneute Verlängerung soll bei Kunden, die bereits von der ersten kostenlosen Abo-Verlängerung profitiert haben gleichermaßen greifen wie bei Nutzern, die später eingestiegen sind und deren erstes kostenloses Probejahr im Zeitraum bis Juni ausläuft. Im optimalen Fall können sich Nutzer von Apple TV+ also auf neun kostenlose zusätzliche Monate als Erweiterung ihres ursprünglichen Gratis-Jahrs freuen.

Apple TV+ bis zu 19 Monate kostenlos

Apple TV+ ist seit dem 1. November 2019 verfügbar. Mit dem Start des Videodienstes hat Apple damals auch ein Gratis-Angebot für alle Käufer von neuer Hardware gestartet. Wer ein iPhone oder andere für den Videokonsum taugliche Apple-Geräte neu gekauft hat, war damals schon dazu berechtigt, Apple TV+ ein volles Jahr lang kostenlos zu nutzen. Regulär werden für Apples Videodienst 4,99 Euro pro Monat berechnet.

Eine erste Verlängerung des kostenlosen Probezeitraums haben wir im Oktober vergangenen Jahres gesehen. Apple informierte berechtigte Kunden per E-Mail darüber, dass der Gratis-Zugriff bis Februar 2021 verlängert werde. Offenbar mit Blick darauf, dass diese Frist nun demnächst ausläuft, läutet Apple die nächste Gratis-Runde für Apple TV+ ein.

Die erneute Verlängerung kommt überraschend, dachten wir doch, dass Apple spätestens im Anschluss an die Einführung der Kombi-Abos „Apple One“ in Deutschland zur regulären Abrechnung seines Videodienstes übergeht. Apple TV+ hat in diesem Jahr bereits zwei neue Serienstarts hinter sich gebracht. Neben der am 8. Januar angelaufenen zweiten Staffel von Dickinson ist seit dem 15. Januar auch eine neue Staffel von „Servant“ verfügbar. Vom 19. Februar an wird die zweite Staffel von „For All Mankind“ zu sehen sein. Den neu veröffentlichten Trailer hängen wir unten an.