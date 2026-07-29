Apple TV am Abend: „Ted Lasso“, „Silo“, „Serverance“ und neue Trailer

Apple hat gleich mehrere Neuigkeiten zu seinem Streamingangebot veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht der vollständige Trailer zur vierten Staffel von „Ted Lasso“, die bereits in einer Woche startet. Dazu kommen neue Vorschauen auf „Dark Matter“, „Neuromancer“ und „Matchbox: Der Film“ sowie Terminmeldungen zu „Silo“ und „Severance“.

„Ted Lasso“ übernimmt ein Frauenteam

Am Mittwoch, dem 5. August, kehrt „Ted Lasso“ mit seiner vierten Staffel zurück. Zum Start steht eine Folge bereit, anschließend geht es bis zum 7. Oktober im Wochenrhythmus weiter.

Ted zieht es erneut nach Richmond. Dort übernimmt er diesmal eine zweitklassige Frauenmannschaft, die im neuen Trailer als „Lady Greyhounds“ vorgestellt wird. Neben Jason Sudeikis sind unter anderem Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift wieder dabei.

„Dark Matter“ setzt die Geschichte jenseits des Romans fort

Auch zur zweiten Staffel von „Dark Matter“ liegt jetzt ein ausführlicher Trailer vor. Die zehn neuen Folgen starten am 28. August und erscheinen anschließend bis zum 30. Oktober jeweils freitags.

Die Handlung geht über Blake Crouchs Romanvorlage hinaus. Jason und Daniela Dessen versuchen zunächst, in einer scheinbar sicheren Welt zur Ruhe zu kommen. Jasons zunehmende Beschäftigung mit der Box und weitere Varianten seiner selbst sorgen jedoch dafür, dass die Familie erneut fliehen muss.

Begleitend startet Apple einen offiziellen Podcast, der Hintergründe zur Geschichte, den wissenschaftlichen Ideen und der Produktion liefern soll.

„Neuromancer“ startet Anfang 2027

Mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung der Serienadaption zeigt Apple erste bewegte Bilder aus „Neuromancer“. Die zehnteilige Cyberpunk-Serie basiert auf William Gibsons einflussreichem Roman und startet am 22. Januar 2027 mit zwei Folgen.

Callum Turner spielt den Hacker Case, der gemeinsam mit der Auftragskillerin Molly in ein Geflecht aus digitaler Spionage, Verbrechen und mächtigen Konzernen gerät. Zum Ensemble gehören außerdem Mark Strong, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy und Briana Middleton.

John Cena rettet die Welt mit Matchbox-Autos

Deutlich leichter fällt „Matchbox: Der Film“ aus. Die von Mattels Spielzeugautos inspirierte Actionkomödie startet am 9. Oktober. John Cena spielt einen lange verschwundenen Freund und CIA-Agenten, der seine frühere Clique unfreiwillig in eine internationale Verfolgungsjagd hineinzieht.

Neben Cena sind Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro und Danai Gurira zu sehen. Regie führte „Extraction“-Regisseur Sam Hargrave.

„Silo“ endet, „Severance“ wird gedreht

Apple hat zudem bestätigt, dass die vierte und letzte Staffel von „Silo“ im Sommer 2027 erscheinen soll. Die aktuell laufende dritte Staffel wird noch bis Anfang September wöchentlich fortgesetzt. Die abschließenden Folgen sollen die Geschichte der Romantrilogie vollständig zu Ende erzählen.

Bei „Severance“ fällt die Wartezeit ebenfalls länger aus. Ben Stiller hat den Beginn der Dreharbeiten zur dritten Staffel mit einem ersten Foto vom Set bestätigt. Apple hatte die Fortsetzung bereits nach dem Finale der zweiten Staffel angekündigt. Wann die neuen Folgen erscheinen, ist weiterhin offen.