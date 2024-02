„Neuromancer“ kommt als Serie auf Apple TV+

Apple hat eine Serienadaption des Klassikers „Neuromancer“ für Apple TV+ angekündigt. Die auf dem Science-Fiction-Roman von William Gibson basierende Serie soll zunächst zehn Episoden umfassen. Für die Produktion konnte Apple mit Graham Roland (Tom Clancy’s Jack Ryan“, „Mile 22“, „Dark Winds“) und JD Dillard („Devotion“, „Sleight“) zwei bekannte Branchengrößen gewinnen.

Im Zentrum der mehrfach preisgekrönten Romanvorlage steht der in Ungnade gefallene Superhacker Case und dessen Partnerin, die Auftragskillerin Molly, die einen gemeinsamen Kampf gegen KI-Entitäten und korrupte Konzerne führen. William Gibson hat in seinem 1984 erschienenen Roman ein dunkles Zukunftsbild gezeichnet, das sich heute zumindest in einigen von künstlicher Intelligenz und virtueller Realität gezeichneten Bereichen ein Stück weit widerspiegelt.

Der Roman zählt als eines der ersten und angesehensten Werke im Cyberpunk-Genre und ist zugleich der erste Teil von Gibsons Neuromancer-Trilogie. Als weitere Titel in der Reihe sind die Romane Biochips (im Original „Count Zero“) und Mona Lisa Overdrive erschienen.

Wann „Neuromancer“ das Science-Fiction-Portfolio von Apple TV+ erweitert, lässt Apple bislang allerdings völlig offen.

Neue Trailer für „Dick Turpin“ und „The Bloody Hundred“

Konkreter wird Apple dagegen mit Blick auf die Neuerscheinungen „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ und „The Bloody Hundred“. Zu den beiden für März eingeplanten Neustarts wurden auf YouTube neue Trailer-Videos veröffentlicht.

Mit „Dick Turpin“ geht es bereits an diesem Freitag los. Die Comedy-Serie erzählt die Geschichte des gleichnamigen Straßenräubers, der im Rahmen seiner Abenteuer zum Anführer einer Bande von Gesetzlosen wird.

Für „The Bloody Hundred“ konnte Apple einmal mehr Tom Hanks verpflichten. Die Dokumentation läuft vom 15. März an auf Apple TV+ und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg.