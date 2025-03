„Severance“ auf Apple TV+: Staffel 2 komplett, Staffel 3 angekündigt

Auf Apple TV+ steht jetzt mit der zehnten Folge der Abschluss der zweiten Staffel der Erfolgsserie „Severance“ zum Abruf bereit. Falls ihr also ein Binge-Wochenende hinlegen könnt, bietet sich „Severance“ dafür an. Die Serie wird als eine der bislang besten Veröffentlichungen auf Apple TV+ gefeiert.

In „Severance“ wird die Geschichte des von Adam Scott gespielten Büroleiters Mark Scout erzählt, der in einem Team bei „Lumon Industries“ arbeitet, dessen Erinnerungen an das Arbeits- und das Privatleben durch einen chirurgischen Eingriff voneinander getrennt wurden. Der als Experiment zur „Work-Life-Balance“ ins Leben gerufene Versuch gerät ins Wanken, als Mark damit beginnt, die ungewöhnlichen Umstände seiner Arbeit zu hinterfragen und damit verbunden auch seine eigene Identität in Frage stellt.

In der jetzt vollständig bei Apple TV+ verfügbaren zweiten Staffel werden Mark und sein Team zunehmend mit den Folgen des Eingriffs konfrontiert und die Spannungen innerhalb des Teams und zwischen den Mitarbeitern und der Unternehmensleitung spitzen sich fortlaufend zu.

Das heutige Staffelfinale begleitend hat Apple angekündigt, dass die als meistgesehene Serie auf Apple TV+ beworbene Produktion auch nach dem Abschluss der zweiten Staffel weitergeht. Mit der Produktion von Staffel 3 wurde einmal mehr der bereits für die ersten beiden Staffeln verantwortliche Ben Stiller betraut.

7 Tage kostenlos über Amazon

Falls ihr kein aktives Abonnement von Apple TV+ habt, könnt ihr es mit einem Probeabo des neu bei Amazon Prime Video verfügbaren Kanals für Apple TV+ versuchen.

Apple TV+ lässt sich dort seit vergangener Woche als Zusatzkanal buchen. Preislich schenkt sich das bei 9,99 Euro pro Monat im Vergleich zum regulären Abo über Apple nichts. Allerdings können hier alle jene Nutzer nochmal von einem Probeabo profitieren, die über Apple TV+ direkt alle Mittel ausgeschöpft haben. Die Probezeit für den Kanal bei Amazon ist allerdings auf sieben Tage begrenzt.