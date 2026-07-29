Siri AI zieht ins Wohnzimmer: Apple bereitet neue TV-Box vor

Apple soll seinen neuen Apple TV noch in diesem Herbst auf den Markt bringen. Nachdem wir gestern bereits über den geplanten Smarthome-Hub mit Display berichtet haben, rückt damit auch die klassische Streamingbox wieder in den Mittelpunkt.

Nach Informationen von Bloomberg ist die neue Generation nahezu fertig entwickelt. Größere äußerliche Veränderungen sind demnach nicht vorgesehen. Apple soll vor allem das Innenleben überarbeiten und einen schnelleren Prozessor verbauen, der die neue Generation von Siri unterstützt.

Schnellerer Chip statt neuem Design

Der aktuelle Apple TV 4K wurde im Oktober 2022 vorgestellt und arbeitet noch mit dem A15 Bionic aus der iPhone-13-Generation. Für Videostreaming, Apps und einfache Spiele reicht dessen Leistung weiterhin problemlos aus. Für lokale KI-Berechnungen und die neuen Siri-Funktionen dürfte Apple jedoch mehr Reserven benötigen.

Frühere Berichte nannten den A17 Pro als möglichen Prozessor. Ebenfalls im Gespräch ist Apples neuer N1-Funkchip mit Unterstützung für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread. Der aktuelle Bericht bestätigt diese Details allerdings nicht und spricht lediglich von einem deutlich schnelleren Chip.

Siri AI soll den Unterschied machen

Welche neuen Funktionen Siri auf dem Apple TV konkret erhält, bleibt offen. Denkbar sind natürlichere Suchanfragen nach Filmen und Serien, kontextbezogene Rückfragen sowie eine engere Steuerung des vernetzten Zuhauses. Der Apple TV dient bereits heute als Steuerzentrale für Apple Home und unterstützt in der größeren Ausführung auch Thread.

Die Veröffentlichung wurde offenbar mehrfach verschoben, weil Apple die Hardware gemeinsam mit Siri AI auf den Markt bringen wollte. Über die bereits seit Monaten fertig entwickelten Geräte hatten wir Anfang Juni berichtet.

Aktuelles Modell zuletzt deutlich verteuert

Ein Neukauf des aktuellen Modells ist derzeit nur schwer zu empfehlen. Apple hat den Preis im Juni deutlich angehoben. Die Variante mit 64 Gigabyte Speicher kostet inzwischen 229 Euro, für 128 Gigabyte, Ethernet und Thread verlangt Apple 299 Euro.

Technische Verbesserungen waren mit der Preiserhöhung nicht verbunden. Wer nicht dringend eine neue Streamingbox oder Home-Zentrale benötigt, sollte daher den möglichen Generationswechsel im Herbst abwarten.