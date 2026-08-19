Apple TV am Abend: „Bad Monkey“ 2 startet im Dezember und mehr

Unser heutiger Apple-TV-Abend beginnt mit Vince Vaughn: Apple hat erste Bilder zur zweiten Staffel von „Carl Hiaasen’s Bad Monkey“ veröffentlicht und nennt jetzt auch einen Termin. Die zehn neuen Folgen starten am 2. Dezember und laufen anschließend jeweils mittwochs bis zum 3. Februar 2027.

„Bad Monkey“ erzählt eine neue Geschichte

Anders als die erste Staffel erzählt die Fortsetzung eine komplett neue Geschichte. Andrew Yancy wird Zeuge des Mordes an einem bekannten „Fixer“ aus Florida und gerät bei seinen Ermittlungen zwischen rivalisierende Verbrecherorganisationen. Neben Vince Vaughn kehren Natalie Martinez, Charlotte Lawrence und John Ortiz zurück. Neu dabei sind unter anderem John Malkovich, Yvonne Strahovski und Zavior Phillips.

„Ted Lasso“ legt Rekordstart hin

Auch „Ted Lasso“ liefert Apple Grund zur Freude. Die vierte Staffel hat laut von Apple bereitgestellten Nielsen-Zahlen den bislang erfolgreichsten Serienstart des Streamingdienstes hingelegt. Am 4. und 5. August kamen in den USA zusammen 296,6 Millionen gestreamte Minuten zustande.

„Murderbot“ stellt seinen neuen Cast vor

Auch bei „Murderbot“ geht es mit Staffel 2 voran. Apple hat in einem kurzen Video auf YouTube erstmals den Cast der neuen Folgen vorgestellt. Neben Alexander Skarsgård stoßen zahlreiche bekannte Namen hinzu.

Zu den Neuzugängen gehören unter anderem Steve Buscemi, „Severance“-Darsteller Tramell Tillman, „Ted Lasso“-Star Brendan Hunt, Wanda Sykes und Michael Sheen. Ebenfalls dabei sind Bridget Everett, Katy O’Brian, Nicholas Braun, Topher Grace und Patton Oswalt. Einen Starttermin für die zweite Staffel nennt Apple weiterhin nicht. Die Fortsetzung wurde bereits im vergangenen Jahr offiziell bestellt.

„Slow Horses“ mit neuem Trailer

Etwas konkreter ist Apple bei „Slow Horses“. Die sechste Staffel startet am 16. September mit sechs neuen Folgen. Ein jetzt veröffentlichter Trailer enthält zudem zwei größere Überraschungen für langjährige Fans.

Hugo Weaving kehrt zurück, zudem ist Olivia Cooke wieder als Sid Baker zu sehen. Ihre Figur war seit der ersten Staffel verschwunden und galt lange als tot. Wer sich diese Überraschung für die neuen Folgen aufheben möchte, sollte den Trailer also besser nicht bis zum Ende ansehen.

„The Savant“ bleibt verschwunden

Weniger Bewegung gibt es bei „The Savant“. Die Thriller-Serie mit Jessica Chastain sollte ursprünglich bereits im September 2025 starten, wurde jedoch kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben.

Auch ein zwischenzeitlich diskutierter Start im Juli 2026 verstrich. Auf der offiziellen Apple-Seite steht weiterhin lediglich „Coming Soon“.

Siri AI für den Apple TV?

Zum Abschluss noch ein kleines Hardware-Extra. Nachdem wir bereits über Apples erwartete neue TV-Box berichtet haben, liefert tvOS 27 einen weiteren Hinweis. In Apples Entwicklerwerkzeugen ist eine neue Siri-Komponente mit dem internen Namen „Campo“ aufgetaucht, die mit Siri AI in Verbindung gebracht wird.

Das könnte darauf hindeuten, dass die neue Siri auch auf dem Apple TV Einzug hält. Ob bestehende Modelle alle Funktionen unterstützen, ist offen, aber aufgrund der Rechenleistung sehr unwahrscheinlich. Gerade die für den Herbst erwartete neue Hardware dürfte Apple daher für zusätzliche KI-Funktionen positionieren.