45 Zentimeter Batman-Nostalgie: LEGO legt Filmklassiker neu auf

Wer Tim Burtons Batman-Filme zu seinen Favoriten zählt, bekommt im September ein neues Regalstück. LEGO hat mit dem „Batmobil aus Batmans Rückkehr“ (76355) ein 2.269-teiliges Modell des Fahrzeugs aus dem Film von 1992 angekündigt. Der Preis liegt bei 209,99 Euro.

Das fertige Batmobil misst 45 Zentimeter in der Länge, 17 Zentimeter in der Breite und 10 Zentimeter in der Höhe. LEGO versucht dabei, die lange Karosserie, das Turbinentriebwerk am Heck und das Cockpit der Filmvorlage möglichst detailliert nachzubilden. Das Dach lässt sich verschieben und gibt den Blick auf Lenkrad und Instrumente frei.

Per Knopfdruck wird daraus die Batmissile

Die interessanteste Funktion versteckt sich allerdings unter der Karosserie. Ein Knopfdruck löst die beiden Seitenteile des Batmobils und legt die schmale Batmissile frei. Damit bildet LEGO erstmals bei einem seiner Batmobile die Verwandlung aus dem Film nach. Zusätzliche Teile vervollständigen das Fluchtfahrzeug anschließend für die Ausstellung.

LEGO hat für das Set drei neue Bauelemente entwickelt. Dazu kommt eine exklusive Batman-Minifigur mit neu gestaltetem Umhang und Kopfbedeckung. Sie erhält einen eigenen Präsentationsständer mit „Batman Returns“-Schriftzug. Im Modell sollen außerdem sechs kleine Anspielungen auf den Film versteckt sein, darunter Penguins Ortungsgerät.

Das Set richtet sich mit seiner Altersempfehlung ab 18 Jahren eindeutig an Sammler. Wer beim Aufbau digitale Unterstützung möchte, kann die LEGO-Builder-App verwenden und das Modell dort dreidimensional drehen sowie den Baufortschritt verfolgen.

Verkaufsstart Anfang September

Mitglieder des kostenlosen LEGO-Insiders-Programms können das Batmobile bereits ab dem 1. September kaufen. Der reguläre Verkaufsstart über LEGO.com und die LEGO Stores folgt am 4. September.

Batman und sein Auto haben bei uns übrigens schon eine gewisse Tradition: Bereits 2011 hatten wir ein straßenzugelassenes Batmobile mit integriertem iPad im Armaturenbrett zu Gast. Ganz so alltagstauglich ist die neue LEGO-Version zwar nicht – dafür dürfte sie mit 45 Zentimetern Länge deutlich leichter einen Parkplatz finden.