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Drei Jahre nach dem Finale

Apple TV holt Ted Lasso zurück aufs Spielfeld
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Der wohl bekannteste Schnurrbart nach „Magnum“ ist zurück: Apple TV hat heute die erste Folge der vierten Staffel von „Ted Lasso“ veröffentlicht. Die Serie wird damit drei Jahre nach einem Abschluss fortgesetzt, der seinerzeit stark nach einem endgültigen Finale aussah. Spoiler voraus!

Ted war am Ende der dritten Staffel nach Kansas zurückgekehrt, um wieder näher bei seinem Sohn zu sein. Auch die wichtigsten Handlungsstränge rund um AFC Richmond schienen abgeschlossen. Für die Fortsetzung setzt Apple daher weniger auf eine direkte Verlängerung als auf einen vorsichtigen Neustart.

Neues Team, bekannte Gesichter

Ted kehrt nach Richmond zurück und übernimmt diesmal nicht die bekannte Herrenmannschaft, sondern ein neu gegründetes Frauenfußballteam in der zweiten Liga. Gemeinsam müssen Trainer und Spielerinnen lernen, Risiken einzugehen und Möglichkeiten zu nutzen, die sie sich zuvor nicht zugetraut hätten.

Neben Jason Sudeikis kehren zahlreiche bekannte Darsteller zurück. Mit dabei sind unter anderem Hannah Waddingham als Rebecca Welton, Juno Temple als Keeley Jones, Brett Goldstein als Roy Kent, Brendan Hunt als Coach Beard und Jeremy Swift als Leslie Higgins, während andere bekannte Gesichter wohl Gastauftritte haben werden. Die neue Mannschaft bringt allerdings gleich mehrere neue Figuren und Geschichten in die Serie.

Den ausführlichen Trailer zur neuen Staffel hatten wir euch bereits in unserer jüngsten Apple-TV-Übersicht gezeigt.

Zehn Folgen bis Anfang Oktober

Die vierte Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden. Zum heutigen Start steht, anders als man es bisher kennt, zunächst nur eine Folge bereit. Weitere Episoden erscheinen jeweils mittwochs, das Staffelfinale ist für den 7. Oktober vorgesehen.

„Ted Lasso“ kann mit einem Apple-TV-Abonnement auf dem Apple TV, iPhone, iPad, Mac und zahlreichen Fernsehern sowie Streaminggeräten angesehen werden.

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05. Aug. 2026 um 19:05 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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