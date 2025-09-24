Apple TV+: Serienstart von „The Savant“ plötzlich vertagt

Apple hat den eigentlich für diese Woche geplanten Start der neuen Apple TV+ Thriller-Serie „The Savant“ überraschend verschoben. Eigentlich sollte die im Sommer vorgestellte Produktion mit Jessica Chastain am 26. September starten.

Wie der Video-Streaming-Dienst nun gegenüber dem Branchenportal Deadline eingeräumt hat, habe man sich nach interner Abwägung dazu entschlossen, die Ausstrahlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Serie über verdeckte Ermittlungen

Die Handlung basiert auf einem 2019 erschienenen Artikel im Magazin Cosmopolitan. Im Mittelpunkt steht eine Ermittlerin, die in digitalen Foren extremistischer Gruppen ermittelt, um geplante Anschläge zu vereiteln. In dem bereits veröffentlichten Trailer wird deutlich, dass Bedrohungen durch Scharfschützen und Anschläge auf öffentliche Gebäude Teil der Geschichte sind.

Jessica Chastain übernimmt die Hauptrolle, an ihrer Seite spielen unter anderem Cole Doman, Jordana Spiro, Pablo Schreiber und James Badge Dale. Produziert wird die Serie von Fifth Season und Anonymous Content. Melissa James Gibson ist als Showrunnerin verantwortlich, Chastains Produktionsfirma Freckle Films ist ebenfalls beteiligt.

Attentat auf Charlie Kirk ausschlaggebend?

Die Verschiebung der Serie fällt in eine Zeit politischer Spannungen in den USA. Zu Beginndes laufenden Monats wurde dort der rechte Aktivist Charlie Kirk bei einem Attentat getötet, zudem gab es Angriffe auf ein lokales Fernsehstudio in Kalifornien.

Branchenbeobachter vermuten, dass die thematische Nähe der Serie zu diesen Ereignissen eine Rolle bei der Entscheidung Apples spielte. Cupertino selbst hat keine weiteren Gründe genannt, betonte gegenüber Deadline jedoch, dass „The Savant“ zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen soll.

Ob und wann die Serie letztlich bei Apple TV Plus verfügbar sein wird, ist offen. Angesichts der Brisanz des Themas dürfte sie aber auch in Zukunft für Diskussionen sorgen.