QuarkXPress 2022: Neues Abo-Modell und Support für macOS Monterey

Die neue Version wird von Quark ausdrücklich als „kompatibel mit macOS Monterey“ bezeichnet und hat Optimierungen am PDF-Handling vorgenommen. PDF-Exporte sollen jetzt bis zu 60 Prozent schneller ablaufen und dank neuer Kompressions-Technologien deutlich kleiner ausfallen. Ein verbesserter Umgang mit Fußnoten ist nun ebenso integriert wie der Direkt-Zugriff auf die Bild-Portale Unsplash und Pexels, auf denen Lizenzfreie Grafiken und Fotos zur kostenfreien Nutzung (auch in kommerziellen Projekten) zur Verfügung stehen.

Neben dem traditionell verlangten Einmalpreis in Höhe von 699 Euro, den man auch für QuarkXPress 2022 weiterhin entrichten kann, bietet sich die Software nun auch im Jahresabo zu 220 Euro an.

Jetzt präsentiert sich die neue Version auf dieser Produktseite des Anbieters und scheint sich in der Außendarstellung vor allem auf das neue Abo-Modell zu konzentrieren, das nicht nur in der Überschrift genannt wird sondern zudem auch den ersten Punkte in der Liste der neuen Funktionen einnimmt.

Das Warten hat endlich ein Ende: Das in den Vereinigten Staaten beheimatete Software-Studio Quark hat die neue Version seines Publishing-Werkzeuges QuarkXPress vorgestellt und bietet QuarkXPress 2022 jetzt zum Download für Mac-Nutzer an. Diese warten schon länger auf die neue Version mit der vollen Unterstützung für Apples aktuelles Mac-Betriebssystem macOS 12 Monterey.

