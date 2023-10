Apple stellt Kundenservice über soziale Netzwerke ein

Was sich bereits Anfang September ankündigte , hat Apple jetzt umgesetzt und bietet keine individuellen Hilfen mehr über den Apple Support-Account auf X an. Stattdessen werden hilfesuchende Anwender auf die Webseite getsupport.apple.com verwiesen und müssen sich dort durch das reguläre Support-Portal navigieren, um einen menschlichen Ansprechpartner für das eigene Problem zu finden.

Ganz oben in der Rangliste der Support-Anlaufstellen: der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter), auf dem sich mit zielgenau abgesetzten Direktnachrichten häufig auch große Konzerne zu unmittelbaren Antworten motivieren lassen. In den zurückliegenden Jahren war auch Apple mit eigenen Hilfe-Accounts bei Twitter aktiv. Support-Mitarbeiter reagierten hier auf hilfesuchende Anwender, erörterten akute Probleme und halfen bei Schwierigkeiten aus der Patsche. Damit ist nun Schluss .

Was die älteren Jahrgänge noch irritieren dürfte, gehört für junge Verbraucher längst zum Alltag: Wer mit Produkten und Dienstleistungen großer Unternehmen unzufrieden ist, Nachfragen zu vorhandenen Verträgen hat oder sich über eine schlechte Serviceerfahrung beschweren will, der sucht den Kontakt über soziale Netzwerke.

