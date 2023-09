Apple: Kein Kundenservice über soziale Netzwerke mehr

Zusätzlich soll Apple vorhaben auch in den YouTube-Kommentaren des hauseigenen Supportkanals und im Forenbereich der so genannten Apple Support Community auf ein aktives Mitwirken zu verzichten. Bislang hatte Apple in beiden Bereichen gesonderte Support-Mitarbeiter dafür bezahlt, auf auftauchende Probleme der Kundschaft mit Rat und direkten Kontaktaufnahmen einzugehen.

Bereits zum 1. Oktober, so Rossignol unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen , soll der Social-Media-Account @AppleSupport etwa damit aufhören auf Hilfesuchende Nutzer zu reagieren. Statt auf gestellte Fragen weiterhin konkrete Antworten von Apple-Mitarbeitern zu erhalten, sollen Verbraucher die in Kontakt mit @AppleSupport treten dann nur noch automatisierte Nachrichten erhalten, die über andere Wege der Kontaktaufnahme informieren.

Wer Probleme mit Apples Hardware oder den zugehörigen Onlinediensten auf der Kurznachrichten Plattform X (ehemals Twitter) anspricht und über ein gewisses Maß an Sichtbarkeit verfügt, der wird häufig direkt von Apples Service-Mitarbeitern dazu aufgefordert, sich doch an das ebenfalls auf X aktive Profil @AppleSupport zu richten und die Probleme hier mit Hilfe privat ausgetauschter Direktnachrichten zu besprechen.

