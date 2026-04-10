Mitarbeiter organisierten sich 2022
Apple schließt erste US-Filiale mit aktiver Gewerkschaft dauerhaft
Apple wird im Juni mehrere seiner Store-Filialen in den Vereinigten Staaten schließen. Darunter auch den Standort im Towson Town Center im Bundesstaat Maryland. Die Filiale war die erste innerhalb des Unternehmens, deren Belegschaft sich erfolgreich gewerkschaftlich organisiert hatte.
Wie damals auf ifun.de berichtet, hatten die Mitarbeiter des Stores mehrheitlich für den Beitritt zur International Association of Machinists and Aerospace Workers gestimmt. Damit entstand erstmals eine formelle Arbeitnehmervertretung innerhalb der US-Retail-Struktur von Apple. Die Abstimmung galt als Signal für weitere Standorte, an denen ähnliche Initiativen vorbereitet wurden.
- Dammbruch in den USA: Erster Apple Store stimmt für Gewerkschaft
Mit der nun angekündigten Schließung verliert dieser Store seine besondere Rolle. Apple verweist auf wirtschaftliche Entwicklungen rund um das Einkaufszentrum und begründet den Schritt mit veränderten Rahmenbedingungen vor Ort. Mehrere Händler hätten die Mall verlassen, zudem habe sich die allgemeine Situation verschlechtert.
Gewerkschaft sieht Angriff auf Organisation
Die zuständige Gewerkschaft kritisiert die Entscheidung deutlich. Sie stellt die offizielle Begründung infrage und sieht in der Schließung einen möglichen Versuch, die gewerkschaftliche Organisation innerhalb der Apple Stores zu schwächen.
Nach Angaben der Gewerkschaft wird geprüft, ob rechtliche Schritte eingeleitet werden können. Zudem soll politische Unterstützung einbezogen werden. Die Organisation verweist darauf, dass der Standort für viele Kunden eine wichtige Anlaufstelle gewesen sei, auch wegen seiner guten Erreichbarkeit.
- Von Apple eingeschüchtert: Apple Atlanta vertagt Gewerkschafts-Wahl
Neben Towson werden auch zwei weitere Filialen in Trumbull im Bundesstaat Connecticut und in Escondido in Kalifornien geschlossen. Dort sollen die Beschäftigten nach Möglichkeit in andere Apple Stores wechseln. Für die Mitarbeiter in Towson gelten aufgrund der bestehenden Vereinbarungen gesonderte Regelungen bei der Suche nach neuen Positionen innerhalb des Unternehmens.
Gewerkschaft Ver.di in Deutschland aktiv
Auch in Deutschland rücken Arbeitsbedingungen bei Apple zunehmend in den Fokus. Zuletzt hatten Beschäftigte in mehreren Filialen gemeinsam mit der Gewerkschaft Ver.di Aktionen organisiert, um auf Unterschiede bei Bezahlung, Arbeitsbelastung und Entwicklungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen.
Die Proteste fanden bewusst während der Pausen statt und zielten auf Dialog statt Konfrontation. Dabei wurden unter anderem uneinheitliche Gehaltsstrukturen und offene Fragen zur angekündigten Verkürzung der Wochenarbeitszeit thematisiert.
Wirtschaftliche Entwicklungen, klar unbedingt. Was für eine saber Geschwätz.
Und nun ratet mal, welche Filialen dann in Deutschland zu machen!?
Alle?
Apple wird immer rechter. Trump huldigen, Gewerkschaften ablehnen. Der einstige Weltverbesserer wird zur fiesen Fratze.
Konzerne sind alles mögliche, aber ganz sicher keine Weltverbesserer. Das war schon immer Marketing mit dem angeblichen Weltverbessern, so ähnlich wie mit dem „Do not evil“ bei Google. Das waren und sind nicht die Guten. Sonst hätten die nicht so viel Kohle …
+1
Manche haben wahrscheinlich zu oft Keynotes geguckt, die glauben diesen ganzen Happy Family kram:D
Den upper Class Mitarbeiter geht es bestimmt ganz gut, aber nach unten hin?
Dort hat Apple Union Busting betrieben völlig unabhängig von politischen Entwicklungen!!
Apple geht es halt ums Geld.
PS: In der Satire „Don’t Look up“ hat man Apple gut dargestellt :P
Ich kann es grundsätzlich nachvollziehen, wenn ein Ladenbetreiber einen Standort schließt, der in einem Einkaufszentrum ist, und bereits mehrere Käden innerhalb dieses geschlossen haben, wenn der Meerstand immer geöwird, kommt da auch keiner mehr hin.
Wobei Apple wohl eher weniger mit Laufkunden zu tun hat. Ich behaupte mal, dass 95% der Kunden gezielt den Store aufsuchen und nicht bei einem Einkaufsbummel mal eben zufällig einen neuen Mac mitnehmen.
Das ist heftig.
Warum?
Wärs nur diese spezifische Filiale gewesen, dann wäre da ein herbes Gschmäckle. Aber wird sich Apple aktiv sabotieren und mehrere andere Filialen schliessen, nur um diese eine Filiale loszuwerden?
Ja!
Ja…passiert in Deutschland ja auch.
Für was sind eigentlich Gewerkschaften? Was für Klientel arbeitet dort? Was tun die wirklich für die Mitglieder? Außer Lohnverhandlungen mit den Arbeitgeberseite kriegen die doch nichts mehr gebacken. Unzählige Streiks und dann 2.7 % mehr Gehalt zu bekommen, dann halten die sich auch noch für toll. Wie viel Streiks hätte Apple über sich ergehen lassen müssen? Apple hat hier richtig reagiert. Wer nicht arbeiten will, soll woanders hingehen. Ich halte von diesen Linken Gewerkschaften überhaupt nichts und habe nach 31 Jahren meine Mitgliedschaft beendet. Ich war so lange Mitglied, weil ich glaubte, das die unterstützt werden sollten. Wenn man dann überlegt, was man wirklich von seinem Mitgliedsbeiträgen hatte, hätte man sein Geld besser aufs Sparbuch gelegt. Mittlerweile zeigen die mäßigen Gehaltsverhandlungen der letzten Jahrzehnte Ihre Wirkung. Die haben es ja noch nicht mal geschafft die Inflation in den Verhandlungen ausgleichen zu lassen. Mittlerweile ist man da angekommen, wo man sich kein neues Auto mehr leisten kann. Für mich ein klares Indiz von Wohlstandsverlust. Den haben die Gewerkschaften mitgetragen!
Bin voll deiner Meinung! Unseren Gewerkschaften geht es nur noch um Macht und Mitgliederzahlen. Die waren und sind sich nicht mal untereinander grün.
Zumal sie sich eh nur für ihre stärksten Gruppen einsetzen. Metaller und öffentlicher Dienst. Immer höhere Löhne treiben die Kommunen in den Ruin und machen Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig. Sie sollten sich lieber für Steuersenkungen und Wohnungsbau einsetzen, damit die Kosten runter gehen.
Pflegepersonal und Einzelhandel bleiben auf der Stecke hier halten die Heuchler der Gewerkschaften die Füße still. Die haben ja auch keine Macht. Aber wenn bei VW die Bänder stehen ist Holland in Not.
Und dann diese Erpressergewerkschaften der Lufthansa und der Bahn. Glücklicherweise ist der Narzisst Welesky in Rente, seit dem laufen die Verhandlungen bei der Bahn gesitteter ab.
Richtig, aber da hört es beim deutschen „Normalo“ wirklich längst auf. Viel zu schwierig, da muß man mit denken.
Gewerkschaften sind kleinere Gruppen ausserhalb Ihrer Klientel völlig egal.
Pronominaladverbien regieren.
Ohne Gewerkschaften wäre die Löhne aber unterhalb der Inflation
Sozialer Frieden statt Klassenkampf
Menschenwürde in der Arbeitswelt
Faire Löhne statt reiner Marktmacht
Mitbestimmung statt Abhängigkeit
Sicherheit, Schutz und Verlässlichkeit
Eine starke Mittelschicht statt sozialer Spaltung
+1000000000000000000
Glaubst du das wirklich? Respekt !
Da ist mächtig Frust.
Welche Bedürfnisse wurden denn nicht gesehen?
Ein kleiner Blick in die Geschichte unserer Republik und ihre Arbeitswelt könnte gut tun.
Ohne Gewerkschaften hätten wir eine andere Republik. Sie wäre höchstwahrscheinlich von einem Manchester Kapitalismus 2.1 dominiert.
Ist doch interessant. Dort wo Beschäftigte sich zusammenschließen, ihre Interessen formulieren und gebündelt adressieren, sieht ein Konzern wie Apple sich (existenziell) bedroht.
Dass ausgerechnet der einzige gewerkschaftlich organisierte Apple Store in den USA unter den Schließungen ist, dürfte kaum Zufall sein.
Apple hat die Mittel, jeden einzelnen Standort profitabel zu halten, wenn der Wille da ist.
Die offizielle Begründung mit der schwächelnden Mall mag auf dem Papier stimmen, aber sie liefert eben auch die perfekte Deckung.
Das Signal an andere Standorte ist klar: Wer sich organisiert, riskiert seinen Store. Schade, dass ein Unternehmen mit dieser Finanzkraft nicht den Mut hat, Arbeitnehmervertretung als Stärke statt als Bedrohung zu begreifen.
Ich hab langsam keinen Bock mehr auf den Laden. Als bisheriger langjähriger und treuer Apple-Kunde wird mein nächstes Handy vermutlich Nothing 4a pro. Das ist innovativ, das ist neuartig und ein Underdog. Gefällt mir
was ist an Nothing 4a pro innovatives im Vergleich zu. den aktuellen iphones?
Android 16 ?
Der Preis…..und was man dafür bekommt !
Mieses Ding von Apple!!!:(
Neues aus dem Land der Konzerne und Ausbeutung der arbeitenden Klasse
Man muss sich halt entscheiden:
– Sozialismus und in Kuba wohnen
– Kapitalismus und in USA wohnen
Wir sind aktuell verwöhnt mit hohen Löhnen in einer sozialen Marktwirtschaft- auf Dauer wird das aber nicht gut gehen die unteren Gehälter ständig anzuheben.
Ich habe in den USA gearbeitet – Ergebnisse wurden von Chefs anerkannt und es gab viel Gehalt.
In Deutschland ist das Gehalt und die Arbeitsbedingungen OK aber es gibt unfassbar viel Urlaubstage.
Absolut richtig. Gewerkschaften brechen unserer Wirtschaft das genick.
Das ist Quatsch. Zumindest, wenn man derart vereinfacht.
Ähm, nein.
Arbeitgeber brechen uns das Genick – wenn mensch sie lässt.
…unterstützt von der CDU/C$U
Deine Option Bürgergeld?
Gewerkschaften sind 80ziger. Die braucht kein Mensch mehr. Bringen nur Unruhe und Durcheinander.
Das Grundprinzip von Gewerkschaften liegt darin, innerhalb von Firmen Unruhe, Stunk und Unzufriedenheit zu fördern. Nur so können sie sich halten.
Gewerkschaften zerstören das Miteinander in Betrieben.
Super Lösung, Gewerkschaften dienen ausschließlich ihrer Macht unter den Deckmantel der Arbeitervertretung, siehe Tesla Grünheide.
isso
Du sprichst mir, im Bezug auf Apple, aus der Seele.
Ich glaube schon, dass es für ein Unternehmen unternehmerisch wenig Sinn macht, in einer sich leerenden Shopping Mall (eine Geschäftsidee die immer stärker vom Niedergang betroffen ist) ein Geschäft aufrecht zu erhalten. Gucke ich hier auf die Westminster Mall, die nur noch Target beherbergt und sonst leer steht und somit nur noch eine Handvoll Kunden anzieht, ist auch hier die Frage, wann dort endgültig der Vorhang fällt. Obwohl es Apple bestimmt auch entgegenkommt, so „2 Fliegen“ mit einer Klappe zu schlagen. Einsparungen von Mietkosten und gleichzeitig Entledigung einer gewerkschaftlichen organisierten Belegschaft.
Das wahre Gesicht des Konzerns
Was haben die US-Amerikaner nur gegen Gewerkschaften. Das ist hier in Deutschland doch total normal. Kenne niemanden der nicht bei IG Metall, Verdi oder EVG oder so ist. Ich raff das wirklich nicht. Es ist das normalste der Welt.
Heißt das im Umkehrschluss, dass Apple als Konzern das Wohl seiner Anleger höher stellt als das Wohl seiner Angestlen, die dereln ist an den Mmann bringen?
Dann sol Apple so konsequent sein und direkt unterm Bruchstrich kürzen… lasst doch den Umweg über zu verkaufende Produkte gleich ganz weg und scheppert euch einen auf die Gier Dritter, die mit eurer Unternehmenkreativität gar nichts zu tun haben, die nichts für Apples Produkte tun, außer von hoher Verbreitung partizipieren zu wollen.
Wäre die Unterwürfigkeit gegenüber Fremdkapital und das ganze Börsengelöt nicht da, müsste sich Apple um Mitarbeiter- und Kundeninteressen viel stärker bemühen, weil ansonsten die Relevanz der ganzen Firma ganz schnell flöten ginge.
Gibt genug große Filialgeschäfte und Lebensmittelketten die aktiv gewerkschaftliche Initiativen bekämpfen.