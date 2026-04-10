Zum 50. Geburtstag: Neues Apple-Museum eröffnet in den Niederlanden

Passend zum runden Firmenjubiläum hat in Utrecht ein neues Apple-Museum eröffnet, das sich vollständig der Geschichte des Technologiekonzerns widmet. Der Ausstellungsort befindet sich im Einkaufs- und Freizeitkomplex The Wall und umfasst rund 2.000 Quadratmeter Fläche.

Nachgebaut: Die Garage in der Apple aus der Taufe gehoben wurde

Das Museum versteht sich nicht nur als Sammlung von Geräten, sondern als Darstellung der Entwicklung digitaler Technologien im Alltag.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Computertechnik vom Spezialwerkzeug zu einem allgegenwärtigen Bestandteil des täglichen Lebens entwickelt hat. Besucher werden durch mehrere thematisch gegliederte Räume geführt, die zentrale Etappen der Unternehmensgeschichte nachzeichnen.



Bilder: applemuseum.nl

Die Ausstellung legt dabei besonderen Wert auf Gestaltung und Benutzerfreundlichkeit. Diese beiden Aspekte gelten als prägende Elemente der Apple-Produkte und werden anhand von Geräten, Konzepten und Entwicklungsschritten nachvollziehbar gemacht. Der Ansatz zielt darauf ab, technische Zusammenhänge auch für Besucher ohne Vorkenntnisse verständlich zu machen.

Prager Apple-Museum gescheitert

Ein vergleichbares Projekt gab es bereits in Prag. Dort eröffnete 2015 ein Apple Museum mit einer umfangreichen privaten Sammlung, die unter anderem frühe Computer, die iPod-Produktlinie sowie Exponate aus der Zeit von Steve Jobs bei NeXT und Pixar umfasste.

Bilder: applemuseum.nl

Das Museum wurde jedoch 2020 dauerhaft geschlossen, nachdem große Teile der Ausstellung zunächst als gestohlen gemeldet wurden und später in einem Versteck außerhalb der Stadt wieder auftauchten. Hintergrund war ein eskalierter Streit zwischen den Verantwortlichen, bei dem Exponate aus den Ausstellungsräumen entfernt und offenbar gezielt außer Sicht gebracht wurden.

Besuche nur mit festen Zeitfenstern

Der Zugang zum Utrechter Museum erfolgt über vorab gebuchte Zeitfenster. Besucher werden in regelmäßigen Abständen eingelassen, um einen gleichmäßigen Ablauf zu gewährleisten. Der letzte Einlass erfolgt um 16:00 Uhr. Die Ausstellung kann im eigenen Tempo durchlaufen werden.

Tickets werden in verschiedenen Kategorien angeboten. Erwachsene zahlen 21,50 Euro, während Jugendliche und Studierende 15 Euro mitbringen müssen. Kinder unter zehn Jahren haben freien Zugang.