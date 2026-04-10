Neues Kindle-Update: Amazon verbessert PDF-Funktionen

Amazon hat eine überarbeitete Firmware für seine Kindle-Reader veröffentlicht, nachdem eine frühere Version nur kurzzeitig verfügbar war. Die Software mit der Versionsnummer 5.19.3 wurde initial bereits im März verteilt, jedoch wenige Stunden nach der Freigabe wieder zurückgezogen.

Nutzer berichteten damals von deutlich erhöhter Akkuentladung, verlangsamtem Seitenaufbau und einer insgesamt trägen Bedienoberfläche.

Inzwischen stellt Amazon eine korrigierte Fassung mit der Versionsnummer 5.19.3.0.1 bereit. Die neue Version soll die zuvor gemeldeten Probleme beheben und wird schrittweise auf kompatible Geräte ausgerollt. Dazu zählen unter anderem aktuelle Basis-Modelle sowie das Kindle Scribe, Amazon High-End-Modell zwischen E-Reader und digitalem Notizgerät.

Verbesserte PDF-Funktionen

Neben Stabilitätsverbesserungen erweitert das Update auch die Funktionen für per USB übertragene PDF-Dokumente. Diese unterstützen nun zentrale Lesefunktionen wie Markierungen, Notizen und eine verbesserte Navigation. Auf dem Kindle Scribe lassen sich solche Dokumente zudem direkt mit dem Eingabestift bearbeiten. Bei den Farbmodellen, die Amazon erst in dieser Woche mit dem Kindle Scribe Colorsoft eingeführt hat, werden PDFs auch farbig dargestellt.

Die Neuerungen knüpfen damit an die jüngsten Änderungen der Scribe-Reihe an, bei denen neben der Hardware auch die Software stärker auf produktives Arbeiten mit Dokumenten ausgelegt wurde. Funktionen wie handschriftliche Notizen, Zusammenfassungen und die Bearbeitung von PDFs stehen seitdem im Fokus.

Neue Modelle mit Farbdisplay: Kindle Scribe Colorsoft jetzt erhältlich

Darüber hinaus enthält die neue Firmware kleinere Anpassungen, die nicht offiziell dokumentiert sind. So werden beispielsweise Ränder bei selbst hinzugefügten Manga-Dateien reduziert, sodass Inhalte einen größeren Teil des Displays einnehmen. Auch die Darstellung des integrierten Wörterbuchs wurde überarbeitet und wirkt strukturierter.

Auch für Paperwhite und Colorsoft

Amazon beschreibt das Update insgesamt als Sammlung aus Fehlerbehebungen und allgemeinen Verbesserungen. Nutzer können die Aktualisierung wie gewohnt direkt über die Geräteeinstellungen installieren oder manuell prüfen, ob sie bereits verfügbar ist.

Unterstützt werden beide Varianten des Kindle Scribe aus den Jahren 2022 und 2024 sowie das Farbmodell Kindle Colorsoft der ersten Generation. Auch der Kindle Paperwhite der zwölften Generation und der Kindle der elften Generation erhalten die Aktualisierung.