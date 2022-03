Apple sah sich erneut mit umfangreicher iCloud-Störung konfrontiert

Die vorangegangenen Störungen in dieser Woche hatten wir am Montag und Mittwoch zu verzeichnen. Immerhin waren auch diesmal aufgrund des nächtlichen Auftretens kaum europäischeNutzer direkt betroffen:

Apples iCloud-Angebote haben sich in der vergangenen Nacht zum dritten Mal in dieser Woche mit nennenswerten Problemen konfrontiert gesehen. Diesmal verzeichnet Apples Systemstatus-Bericht unter anderem eine über mehr als sieben Stunden andauernde Störung im Zusammenhang mit iCloud Photos.

