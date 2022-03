Nachrichten, Music, Mail: Viele iCloud-Dienste mit starken Problemen

Kurze Status-Meldung, da auf Apples offizieller System-Status-Seite noch alle Ampeln auf grün stehen: Weite Teile des iCloud-Angebotes scheinen aktuell von massiven System-Störungen in Mitleidenschaft gezogen zu werden.

Wie zahlreiche ifun.de-Leser seit etwa 17:20 Uhr berichten, sind unter anderem Apples Kurznachrichten-Dienst iMessage und der E-Mail-Versand über iCloud betroffen, aber auch der Music-Streaming-Dienst Apple Music, der Datenabgleich von iMessage in iCloud und die Verfügbarkeit freigegebener Fotoalben.

In der Nachrichten-Applikation scheitert der Versand von Bildschirmfotos, in der Fotos-App lassen sich keine Videos abspielen, die in Apples iCloud gesichert sind und auch Einkäufe im App Store und im Mac App Store brechen mit Fehlermeldungen ab.

Auch viele Webdienste nicht erreichbar

Neben den Service-Ausfällen sind auch viele Web-Angebote Apples nicht mehr bzw. nicht mehr in vollem Funktionsumfang verfügbar. So funktioniert für einzelne Nutzer zwar noch der Login in den Apple ID-Einstellungen, hier lässt sich dann jedoch die dem Account zugeordnete Geräte-Liste nicht mehr aufrufen.

Auch unter iOS und iPadOS zeigen die iCloud-Einstellungen mitunter nur den Hinweis an, dass die Infos von iCloud selbst nicht geladen werden können.

Aktuell gehen wird von einer größeren Beeinträchtigung der Apple-Dienste aus, die hoffentlich schnell beseitigt wird. Für gewöhnlich benötigt Apple bis zu zwei Stunden Zeit, ehe laufende Probleme auch auf der offiziellen System-Status-Seite abgebildet werden.

Zuletzt hatte Apple Ende Januar mit massiven iCloud-Problemen zu kämpfen, die damals vor allem App-Entwickler in Mitleidenschaft zogen und dafür sorgten, dass deren Anwendungen am Datenabgleich mit iCloud scheiterten.