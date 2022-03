iCloud und Apple Music: Zweiter Ausfall in zwei Tagen

Zum zweiten Mal in Folge sahen sich in der vergangenen Nacht verschiedene Cloud-basierte Angebote von Apple mit massiven Störungen konfrontiert. Das Auftreten zu später Stunde hat allerdings dafür gesorgt, dass die Fehler in Europa bis zu ihrer Behebung weitgehend unbemerkt blieben.

Die Probleme begannen gegen 23 Uhr am gestrigen Abend und betrafen unter anderem das Abo-Angebot Apple Music sowie Apple Podcasts und verschiedene iCloud-Dienste wie etwa die Synchronisierung von iCloud-Kontakten und iWork-Dokumenten, ebenso wurde auch wieder der App Store in Mitleidenschaft gezogen. Apple zufolge hielten die Störungen bis zu zwei Stunden an. Mit Blick auf den Umfang der Probleme hieß es bei Apple, es seien „einige Nutzer“ betroffen gewesen, wobei dies im Apple-Jargon durchaus für einen weiträumigen Ausfall stehen kann.

Bereits am Vortag hat Apple von „einigen Nutzern“ gesprochen, als rund 30 Cloud-basierte Angebote teilweise ebenfalls bis zu zwei Stunden ausgefallen waren. Die dazu aufgelaufenen Meldungen von einer Vielzahl von Nutzern rund um den Globus hörten sich im Gegensatz zum beschwichtigenden Statement Apples eher danach an, als seien zumindest zeitweise so gut wie alle Nutzer betroffen gewesen.

Denkwürdige Abhängigkeit von Cloud-Diensten

Die Ursache für die Fehler muss keinesfalls bei Apple selbst gelegen haben. Für die Bereitstellung solcher Angebote ist auch Apple auf die Dienstleistungen von externen Anbietern sowie grundsätzliche Internet-Funktionen angewiesen. Mit Blick auf die Auswirkungen wird allerdings schnell deutlich, wie abhängig zahlreiche Nutzer mittlerweile von eben diesen Zusammenhängen sind. So haben die Störungen nicht nur dazu geführt, dass über einen gewissen Zeitraum hinweg kein Musikstreaming oder das Hören von Internetradio und Podcasts möglich war, sondern die betroffenen Nutzer konnten teils auch keine Navigationsdienste mehr in Anspruch nehmen oder sahen sich mit Problemen beim Zugriff auf online gespeicherte Dokumente, Fotos und Backups konfrontiert.