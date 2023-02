Apple Quartalszahlen Q1/2023: Das Angstquartal ist überstanden

Wie angekündigt hat Apple den Donnerstagabend genutzt, um über die Umsätze und Erträge des ersten Fiskalquartals im neuen Geschäftsjahr zu informieren . Die Zahlen des erstes Apple-Quartals 2023 stammen dabei aus dem Dreimonatszeitraum der im vergangenen Dezember endete. Lasst euch also nicht von Apples Zählweise irritieren. Apples Fiskalquartale sind mit Blick auf das reguläre Kalenderjahr grob um ein Quartal versetzt. Sprich: Das vierte Quartal im Kalenderjahr ist das erste in Apples Geschäftsjahr, das erste im Kalenderjahr ist das zweite in Apples Geschäftsjahr und so weiter.

Insert

You are going to send email to