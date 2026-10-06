Apple hat in zahlreichen europäischen Ländern die Preise für Apple One erhöht. Deutschland bleibt dabei erneut verschont. Allerdings könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Änderungen auch hierzulande Einzug halten.

Die aktuelle Preisrunde betrifft die Abostufen Familie und Premium. Das Einzelabo von Apple One bleibt derweil unverändert bei 19,95 Euro.

Deutschland vorerst nicht betroffen

Während Apple One Familie und Apple One Premium hierzulande weiterhin 25,95 Euro beziehungsweise 34,95 Euro pro Monat kosten, sind die Preise in anderen Ländern der Eurozone, darunter Belgien und Spanien, auf 27,95 Euro beziehungsweise 36,95 Euro gestiegen.

Das Familienpaket lässt sich mit bis zu fünf weiteren Personen teilen und umfasst 200 GB Speicherplatz. Apple One Premium umfasst 2 TB Speicherplatz und zusätzlich den Zugang zu Apple Fitness+.

Die Preise für Apple One in Deutschland und Spanien

Unterschiedliche Preise in der Eurozone

Es ist unklar, woran Apple die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern festmacht. Neben Deutschland gelten auch in Frankreich, Italien und Österreich weiterhin die bisherigen Preise. In der Schweiz wurden die Preise dagegen ebenfalls erhöht. Dort müssen Nutzer für das Familienabo nun 33,90 Franken im Monat und für Apple One Premium 42,90 Franken bezahlen.

Unterm Strich setzt sich mit den aktuellen Preiserhöhungen die allgemeine Verteuerung der von Apple angebotenen Hard- und Softwareleistungen fort. Eben erst hat die Meldung die Runde gemacht, dass Apple auf der Suche noch zusätzlichen Einnahmequellen ist.

Apple-Abos werden stetig teurer

Bereits im August haben wir darüber berichtet, dass Apple in den USA den Preis für das Einzelabo von Apple One von 19,95 Dollar auf 21,95 Dollar pro Monat angehoben hat. Zeitgleich wurde in den USA auch Apples Videodienst Apple TV teurer. Während Apple TV hierzulande 9,99 Euro kostet, werden in den USA inzwischen 14,99 Dollar pro Monat fällig. Apple dürfte dort allerdings auch die Kosten für den erweiterten Leistungsumfang, zu dem die Übertragungen von Formel-1-Rennen und Fußballspielen zählen, auf den Preis für die Allgemeinheit umlegen.