Deutschland bleibt vorerst verschont
Apple One wird in mehreren europäischen Ländern teurer
Apple hat in zahlreichen europäischen Ländern die Preise für Apple One erhöht. Deutschland bleibt dabei erneut verschont. Allerdings könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Änderungen auch hierzulande Einzug halten.
Die aktuelle Preisrunde betrifft die Abostufen Familie und Premium. Das Einzelabo von Apple One bleibt derweil unverändert bei 19,95 Euro.
Deutschland vorerst nicht betroffen
Während Apple One Familie und Apple One Premium hierzulande weiterhin 25,95 Euro beziehungsweise 34,95 Euro pro Monat kosten, sind die Preise in anderen Ländern der Eurozone, darunter Belgien und Spanien, auf 27,95 Euro beziehungsweise 36,95 Euro gestiegen.
Das Familienpaket lässt sich mit bis zu fünf weiteren Personen teilen und umfasst 200 GB Speicherplatz. Apple One Premium umfasst 2 TB Speicherplatz und zusätzlich den Zugang zu Apple Fitness+.
Die Preise für Apple One in Deutschland und Spanien
Unterschiedliche Preise in der Eurozone
Es ist unklar, woran Apple die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern festmacht. Neben Deutschland gelten auch in Frankreich, Italien und Österreich weiterhin die bisherigen Preise. In der Schweiz wurden die Preise dagegen ebenfalls erhöht. Dort müssen Nutzer für das Familienabo nun 33,90 Franken im Monat und für Apple One Premium 42,90 Franken bezahlen.
Unterm Strich setzt sich mit den aktuellen Preiserhöhungen die allgemeine Verteuerung der von Apple angebotenen Hard- und Softwareleistungen fort. Eben erst hat die Meldung die Runde gemacht, dass Apple auf der Suche noch zusätzlichen Einnahmequellen ist.
Apple-Abos werden stetig teurer
Bereits im August haben wir darüber berichtet, dass Apple in den USA den Preis für das Einzelabo von Apple One von 19,95 Dollar auf 21,95 Dollar pro Monat angehoben hat. Zeitgleich wurde in den USA auch Apples Videodienst Apple TV teurer. Während Apple TV hierzulande 9,99 Euro kostet, werden in den USA inzwischen 14,99 Dollar pro Monat fällig. Apple dürfte dort allerdings auch die Kosten für den erweiterten Leistungsumfang, zu dem die Übertragungen von Formel-1-Rennen und Fußballspielen zählen, auf den Preis für die Allgemeinheit umlegen.
Letztens sind ja auch die Preise für Apple Music angehoben worden. Hat bei euch schon eine Erhöhung stattgefunden? Ein Freund von mir zahlt immer noch 16,99€ pro Monat
Ich zahle noch 16,99. Hab gar nichts mitbekommen davon?
Ich zahle auch nur 16.99€. Läuft aber seit Jahren.
Das ist halt das Nervige an solchen Abos. Man begibt sich in ein Ökosystem (= Abhängigkeit) und ist damit voll der Willkür des Betreibers ausgeliefert. Klar kann man jederzeit kündigen, aber es ist mit großem Aufwand verbunden, und genau darauf zielen die Betreiber ja auch ab, dass die Leute zu faul sind, zu wechseln. Diese schleichenden Erhöhungen um hier und da mal 1–2€ summieren sich schnell auf, vor allem wenn es immer mal wieder passiert.
Ich bin allzeit bereit für den Ausstieg :) diese Entwicklung ist seit Jahren abzusehen.
Naja, was wird erwartet? Hardware wird teurer, Betrieb wird teurer, gleichzeitig sollen, Danke Hyperkapitatlismuss, Marge und Firmenwert steigen, damit der Aktionär glücklich ist….
Nein das stimmt so einfach nicht! Die Gier und die Rendite wird größer. Ja Hardware wird teurer aber auch leistungsfähiger und damit sollte bei einem bestehendem Abo und gleichbleibender Leistung der Preis niedriger werden. Immerhin bekommt man auf einen Server dann 20.000 Nutzer anstelle von 10.000 Nutzern untergebracht. Es geht einzig um Gewinnmaximierung. Internet und Mobilfunk sind die besten Beispiele: bis vor ein paar Jahren sind die Preise bei steigender Leistung immer gefallen, nun versucht man schlicht bei gleicher Leistung den Preis zu erhöhen weil es wohl mit Neukunden nicht mehr so recht klappt.
Alle Abos bei allen Unternehmen werden teurer.
Mindestlöhne und Ausgaben steigen eben.
Ist diese Lohnerhöhung hier mit uns im Raum?
Wie hoch wird der Anteil des Mindestlohnes in Deutschland daran sein?
Werden die weltweiten Kosten der für die Appledienste notwendigen Speicherkapazitäten nach deutschem Mindestlohn berechnet?
Baut Apple in jedem einzelnen Land ein eigenes Dienste-& Kostensystem auf?
42.90 Franken? Schöne Umrechnung… gut ist nur iCloud und Apple tv brauchbar.
AppleMusic nicht? Wir nutzen sogar das ein oder andere Spielchen aus Arcade.