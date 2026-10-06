ChatGPT Sites: Webseiten und Apps direkt veröffentlichen

OpenAI erweitert ChatGPT um eine integrierte Plattform zum Erstellen und Veröffentlichen von Webseiten, Apps und Spielen. Mit „ChatGPT Sites“ sollen Nutzer Projekte in natürlicher Sprache beschreiben, anschließend im Gespräch verfeinern und direkt bereitstellen können. Programmierkenntnisse setzt OpenAI dafür nicht voraus.

Ein neues Projekt kann über eine einfache Beschreibung oder mit der Erwähnung von „@Sites“ gestartet werden. Zusätzlich lassen sich Dateien und visuelle Vorlagen einbinden. Auch bestehende kompatible Codex-Projekte können als Ausgangspunkt dienen. Zu den von OpenAI genannten Einsatzgebieten zählen Dashboards, Kundenportale, Landingpages, Budgetplaner, Spiele und interne Werkzeuge.

Hosting und Zusammenarbeit inklusive

Sites übernimmt nicht nur die Erstellung, sondern auch das Hosting. Neue Projekte sind zunächst ausschließlich für den Ersteller und Administratoren des jeweiligen Workspace sichtbar. Je nach Tarif und Workspace-Einstellungen können sie anschließend mit einzelnen Personen, dem eigenen Unternehmen oder öffentlich geteilt werden.

Innerhalb eines Workspace lassen sich weitere Mitglieder auch als Bearbeiter einladen. Nachdem der Besitzer eine Site erstmals veröffentlicht hat, können diese Änderungen vornehmen und Aktualisierungen selbst publizieren. Für externe Besucher ist eine solche Bearbeitung nicht vorgesehen.

Auch die Adresse lässt sich anpassen. Nutzer können entweder die von ChatGPT bereitgestellte URL umbenennen oder eine eigene Domain verbinden. Wird die ChatGPT-Adresse später geändert, soll die bisherige Adresse automatisch auf die neue weiterleiten.

Automatisierungen sind in Planung

Auf der Produktseite von ChatGPT Sites beschreibt OpenAI außerdem geplante beziehungsweise integrierte Automatisierungen. Nutzer können Zeitpläne für wiederkehrende Arbeiten an einer Site einrichten. Daten aus den verbundenen Diensten eines Besuchers stehen solchen Hintergrundaufgaben allerdings nicht zur Verfügung.

Sites startet als öffentliche Beta für ausgewählte Nutzer von ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise und Edu. Verfügbarkeit, Nutzungslimits und Workspace-Funktionen können sich je nach Tarif und Region unterscheiden. Damit ergänzt OpenAI seine zuletzt stark ausgeweiteten Möglichkeiten für eigenständig arbeitende Systeme. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen mit Dots persönliche KI-Agenten vorgestellt, die dauerhaft Aufgaben in verbundenen Anwendungen übernehmen sollen.