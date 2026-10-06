Vom Prompt zur fertigen Website
ChatGPT Sites: Webseiten und Apps direkt veröffentlichen
OpenAI erweitert ChatGPT um eine integrierte Plattform zum Erstellen und Veröffentlichen von Webseiten, Apps und Spielen. Mit „ChatGPT Sites“ sollen Nutzer Projekte in natürlicher Sprache beschreiben, anschließend im Gespräch verfeinern und direkt bereitstellen können. Programmierkenntnisse setzt OpenAI dafür nicht voraus.
Ein neues Projekt kann über eine einfache Beschreibung oder mit der Erwähnung von „@Sites“ gestartet werden. Zusätzlich lassen sich Dateien und visuelle Vorlagen einbinden. Auch bestehende kompatible Codex-Projekte können als Ausgangspunkt dienen. Zu den von OpenAI genannten Einsatzgebieten zählen Dashboards, Kundenportale, Landingpages, Budgetplaner, Spiele und interne Werkzeuge.
Hosting und Zusammenarbeit inklusive
Sites übernimmt nicht nur die Erstellung, sondern auch das Hosting. Neue Projekte sind zunächst ausschließlich für den Ersteller und Administratoren des jeweiligen Workspace sichtbar. Je nach Tarif und Workspace-Einstellungen können sie anschließend mit einzelnen Personen, dem eigenen Unternehmen oder öffentlich geteilt werden.
Innerhalb eines Workspace lassen sich weitere Mitglieder auch als Bearbeiter einladen. Nachdem der Besitzer eine Site erstmals veröffentlicht hat, können diese Änderungen vornehmen und Aktualisierungen selbst publizieren. Für externe Besucher ist eine solche Bearbeitung nicht vorgesehen.
Auch die Adresse lässt sich anpassen. Nutzer können entweder die von ChatGPT bereitgestellte URL umbenennen oder eine eigene Domain verbinden. Wird die ChatGPT-Adresse später geändert, soll die bisherige Adresse automatisch auf die neue weiterleiten.
Automatisierungen sind in Planung
Auf der Produktseite von ChatGPT Sites beschreibt OpenAI außerdem geplante beziehungsweise integrierte Automatisierungen. Nutzer können Zeitpläne für wiederkehrende Arbeiten an einer Site einrichten. Daten aus den verbundenen Diensten eines Besuchers stehen solchen Hintergrundaufgaben allerdings nicht zur Verfügung.
Sites startet als öffentliche Beta für ausgewählte Nutzer von ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise und Edu. Verfügbarkeit, Nutzungslimits und Workspace-Funktionen können sich je nach Tarif und Region unterscheiden. Damit ergänzt OpenAI seine zuletzt stark ausgeweiteten Möglichkeiten für eigenständig arbeitende Systeme. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen mit Dots persönliche KI-Agenten vorgestellt, die dauerhaft Aufgaben in verbundenen Anwendungen übernehmen sollen.
Was hier fehlt, ist die Anmerkungen, da nach ein paar Fragen bei „Free“ schon wieder Schluß ist.
Das reicht für rein gar nichts. Und das Abo schlägt mit mindestens 23,00 Euro zu Buche, um überhaupt einmal alles zu testen.
Und? Kostet halt.
Bei mir wurde das schon vor zwei/drei Wochen angezeigt.
Hatte da zufällig ein kleines Projekt wo das Angebot wie Arsch auf Eimer gepasst hätte.
Aber entweder blicke ich bei ChatGPT langsam nicht mehr durch und bin zu doof das zu bedienen oder es funktioniert einfach nicht wirklich.
Habe mit Sites dort gestartet und irgendwann ist mir Aufgefallen dass ich in Codex gelandet bin.
Konnte dort dann zwar im Grunde alles was ich wollte erstellen, aber eben nicht wie beworben mit Hosting und den anderen Funktionalitäten.
Das ist aber nicht so richtig neu oder? Ich habe ChatGPT Sites schon vor einer ganzen Weile genutzt um eine Website zu „bauen“, was sehr gut funktioniert hat. Eigene Domain und diverse Redirects ließen sich ebenfalls problemlos vorschalten.
So ganz neu ist das nicht. Codex von OpenAI hat auch bisher schon auf meinen Server selbstständig hochgeladen.
Ich habe diese Funktion schon seit ein paar Wochen und bereits damit herumgespielt.
Testweise habe ich mir mal eine Website erstellen lassen.
Man sollte keine Wunder erwarten aber es funktioniert erstaunlich gut und vor allem einfach!
Grad für kleine Vereine, Clubs, Bands usw. stelle ich es mir praktisch vor,
Korrekt, ich habe damit eine Website für einen kleinen Verein gebaut. Die erste Version war nach 10min „Arbeit“ nach initialem Prompt fertig und schon erstaunlich gut. Habe dann noch ein bisschen Kleinigkeiten verbessert und das Impressum, Datenschutz etc. rechtssicher gemacht, das meiste mit GPT-6 Astra. Ich glaube länger als eine Stunde habe ich insgesamt nicht gebraucht, damit es ziemlich ordentlich war. Anschließend hätte ich aber wahrscheinlich auch Token nachschießen müssen.