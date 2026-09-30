John Ternus krempelt Apple um

John Ternus will Apple offenbar deutlich umbauen. Der neue Apple-Chef will Produkte schneller entwickeln und häufiger vorstellen lassen. Gleichzeitig stehen schlankere Strukturen, weniger Managementebenen und weitere Einsparungen auf der Agenda.

Das Magazin Bloomberg beruft sich dabei auf mit den Planungen vertraute Personen. So habe Ternus bereits vor seinem Wechsel das Ziel verfolgt, mit weniger Personal mehr zu erreichen und die internen Strukturen zu vereinfachen. Dieses Konzept soll nun auf weitere Bereiche des Unternehmens übertragen werden.

Apple soll schneller werden

Die Veränderungen sollen auch Apples bislang relativ festen Zeitplan für Produktvorstellungen betreffen. Ternus wolle von der bisherigen Praxis abweichen, größere Neuheiten an wenigen zentralen Terminen zu präsentieren. Stattdessen sollen neue Geräte häufiger und über das gesamte Jahr verteilt vorgestellt werden.

Eine solche Umstellung lässt sich allerdings kaum kurzfristig realisieren. Entwicklung und Produktion sind bei Apple seit Jahren auf die bislang gewohnten Abläufe abgestimmt. Zudem müssen derartige Änderungen weit im Voraus geplant werden. Apples Produktstarts für das kommende Jahr dürften beispielsweise bereits weitgehend festgelegt sein. Unter anderem werden für 2027 AirPods mit Kameras, Apples erste smarte Brille und ein Jubiläums-iPhone erwartet.

Hierarchien sollen abgebaut werden

Parallel dazu will Ternus dem Bericht zufolge die Unternehmensstruktur verschlanken. So könnten vor allem zwischen Entwicklern und der Führungsebene Hierarchiestufen entfallen. In der Hardwareentwicklung seien bereits Stellen von Mitarbeitern gestrichen worden, die Zeitpläne überwachen und die Arbeit verschiedener Teams koordinieren, darunter auch mehrere Beschäftigte auf Direktorenebene.

Apple soll auch verschiedene Teams rund um Siri, Vision Pro und KI-Software verkleinert haben. Zudem würden Projekte inzwischen früher eingestellt, wenn deren wirtschaftliche Aussichten nicht überzeugen.

Apple hat dem Bericht zufolge auch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Automatisierung interner Aufgaben geprüft. Im Sommer soll das Unternehmen erwogen haben, rund 5.000 Stellen im AppleCare-Team abzubauen und einen Teil der Arbeit durch KI-Systeme übernehmen zu lassen. Diese Pläne seien inzwischen jedoch auf Eis gelegt worden.

Apple sucht zusätzliche Einnahmen

Gleichzeitig sei der neue Apple-Chef auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmequellen. Dabei gehe es nicht nur um zusätzliche Dienste, sondern auch darum, mit vorhandenen Produkten höhere Umsätze zu erzielen. Hintergrund seien eine nachlassende Dynamik im Servicegeschäft und gestiegene Kosten bei der Hardwareproduktion.