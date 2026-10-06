Amazon Visa: Startgutschrift auf 50 Euro erhöht

Amazon hat die Startgutschrift für seine Visa-Karte erhöht. Wer die Karte neu beantragt und über eine Prime-Mitgliedschaft verfügt, kann noch bis morgen eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro erhalten. Für Kunden, die bereits früher eine Kreditkarte von Amazon genutzt haben, fällt die Prämie unter Umständen niedriger aus.

Die Kreditkarte dürfte vor allem für Prime-Mitglieder interessant sein, die regelmäßig bei Amazon einkaufen. So wird die Karte kostenlos und ohne Jahresgebühr angeboten. Zudem werden Einkäufe bei Amazon mit 1 Prozent des Kaufbetrags in Form von Bonuspunkten vergütet. Bei Einkäufen außerhalb von Amazon werden 0,5 Prozent des Kaufbetrags gutgeschrieben.

Bonus für Einkäufe bei Amazon

Besonders lohnenswert ist der Einsatz der Karte in Verbindung mit Amazon-Sonderaktionen wie den aktuellen Prime Deal Days. An ausgewählten Aktionstagen wie den aktuellen Prime Deal Days erhalten Prime-Mitglieder 2 Prozent ihrer Ausgaben bei Amazon zurück.

Amazon informiert Kartenbesitzer jeweils darüber, wann diese Sonderkonditionen gelten. Aktuell ist das noch bis zum morgigen 7. Oktober der Fall. Die Gutschriften erfolgen jeweils in Form von Bonuspunkten, die man an der Amazon-Kasse einlösen kann.

Apple Pay weiterhin nicht unterstützt

Mit der Visa-Karte von Amazon kann man auch kontaktlos bezahlen. Apple Pay wird allerdings weiterhin nicht unterstützt. Daher dürfte die Karte bei manchen Nutzern lediglich als Zahlungsmethode bei Amazon hinterlegt sein, während für andere Einkäufe eine mit Apple Pay kompatible Karte in der Apple-Wallet liegt.

Die Startgutschrift gibt es laut Amazon bei erstmaligem, erfolgreichem Antrag auf die Amazon Visa. Sie wird nach dem ersten Karteneinsatz mit der ersten Abrechnung gutgeschrieben. Die Verwaltung der Karte läuft online und über die auch für das iPhone erhältliche Amazon-Visa-App. Dort lassen sich unter anderem Umsätze einsehen und die Karte vorübergehend deaktivieren.