Apple erhöht die Preise für Apple TV und Apple One

Apple erhöht erneut die Preise für seinen Videodienst. In den USA kostet Apple TV ab sofort 14,99 statt bislang 12,99 Dollar pro Monat. Gleichzeitig steigt das Jahresabo von 99 auf 119 Dollar. Auch beim günstigsten Apple-One-Paket müssen Kunden künftig tiefer in die Tasche greifen. Deutschland bleibt von der aktuellen Preisrunde allerdings ausdrücklich verschont.

Für amerikanische Neukunden gelten die höheren Preise ab sofort. Bestandskunden will Apple ungefähr einen Monat vor der ersten Abbuchung zum neuen Tarif informieren. Das Einzelabo von Apple One steigt in den USA parallel von 19,95 auf 21,95 Dollar monatlich. Familie und Premier bleiben diesmal unverändert, nachdem diese Tarife bereits im Juli im Zusammenhang mit der Preiserhöhung von Apple Music teurer geworden waren.

Von 4,99 auf 14,99 Dollar

Ungewöhnlich hoch ist die Entwicklung von Apple TV. Als der Streamingdienst 2019 startete, verlangte Apple in den USA noch 4,99 Dollar im Monat. 2022 folgte die erste Erhöhung auf 6,99 Dollar, ein Jahr später wurden 9,99 Dollar verlangt. 2025 stieg der Preis auf 12,99 Dollar und nun auf 14,99 Dollar. Innerhalb von sieben Jahren hat sich der Monatspreis damit verdreifacht.

Apple hat sein Angebot in diesem Zeitraum allerdings ebenfalls deutlich erweitert. Neben einer stetig wachsenden Zahl eigener Serien und Filme gehören in den USA inzwischen auch sämtliche Rennen der Formel 1 zum regulären Apple-TV-Abo. Auch die Major League Soccer wurde in den normalen Streamingdienst integriert.

Deutschland bleibt bei 9,99 Euro

Anders als bei früheren Preiserhöhungen müssen deutsche Abonnenten diesmal zunächst nicht mitziehen. Apple hat gegenüber US-Medien bestätigt, dass die aktuelle Anpassung ausschließlich die USA, Brasilien, Chile und Mexiko betrifft. Auf der deutschen Apple-TV-Webseite werden weiterhin 9,99 Euro im Monat verlangt.

Auch Apple One bleibt hierzulande unverändert. Das Einzelabo kostet 19,95 Euro monatlich, für das Familienpaket werden 25,95 Euro und für Premium 34,95 Euro fällig. Erst im Juli hatten wir darauf hingewiesen, dass Apple One in Deutschland trotz höherer Apple-Music-Preise stabil geblieben ist. Dadurch ist der rechnerische Preisvorteil der Pakete sogar gewachsen.

Dass Deutschland nun erneut nicht von einer amerikanischen Apple-TV-Erhöhung betroffen ist, zeigt zudem, dass ein US-Aufschlag nicht zwangsläufig mit Verzögerung hierzulande übernommen wird. Schon bei der letzten Preiserhöhung im vergangenen Jahr blieb der deutsche Monatspreis bei 9,99 Euro. Wer Apple TV hierzulande abonniert hat, muss aktuell also nichts unternehmen.