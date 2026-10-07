Türschloss, Kameras und Thermostat
Apple und LG: Gemeinsame Geräte für die Home-Offensive
Apples bevorstehende Smart-Home-Offensive soll deutlich über den neuen Home Hub, HomePod mini und Apple TV hinausgehen. Gemeinsam mit LG entwickelt das Unternehmen eine ganze Reihe weiterer Smart-Home-Geräte. Dazu zählen eine Videotürklingel, ein smartes Türschloss, ein Thermostat, ein Temperatursensor sowie Kameras für Innen- und Außenbereiche und eine Flutlichtkamera.
Die Zusammenarbeit ist für Apple ungewöhnlich umfangreich. Wie Bloomberg berichtet, haben beide Unternehmen die Zubehörprodukte gemeinsam entwickelt. Verkauft werden sollen sie allerdings unter der Marke LG. Der koreanische Hersteller übernimmt zudem Produktion und Kundendienst. Apple kann auf diese Weise Einfluss auf Gestaltung, Funktionen und technische Umsetzung nehmen, ohne selbst jedes Zubehörprodukt herstellen und betreuen zu müssen.
Matter, Thread und UWB gehören zum Paket
Erste Spuren der Geräte finden sich bereits in Unterlagen amerikanischer Prüfstellen. Dort tauchen unter anderem eine LG Video Doorbell Wired, mehrere Kameras, ein Smartes Türschloss und ein Thermostat auf. Viele Modelle unterstützen WLAN und Bluetooth sowie Thread und Matter. Beim Türschloss ist zusätzlich UWB vorgesehen, sodass sich die Tür automatisch entriegeln kann, wenn sich ein Nutzer nähert.
Die LG-Geräte bilden damit die Zubehörseite des Ökosystems, dessen Zentrum Apple offenbar am 13. Oktober vorstellen will. Erwartet werden dann Home Hub, HomePod mini und Apple TV, jeweils mit stärkerer Einbindung von Siri AI. Die gemeinsam entwickelten LG-Produkte sollen dagegen erst einige Monate später in den Handel kommen.
Apples eigene Kamera bleibt ein anderes Projekt
Wichtig ist die Trennung zu Apples eigener Kameraentwicklung. Diese zuletzt bekannt gewordene Lösung soll stärker als intelligenter Sensor arbeiten und nicht mit den jetzt beschriebenen LG-Kameras identisch sein. Bloomberg zufolge plant Apple daneben weitere eigene Home-Produkte, darunter eine Version des Home Hub mit beweglichem Arm.
Für LG bedeutet die Kooperation zugleich eine Rückkehr in mehrere Produktkategorien. Das Unternehmen bringt erstmals seit Jahren wieder eine Innenkamera und erweitert sein Angebot unter anderem um Außenkamera, Türklingel, Flutlichtkamera und Thermostat.
Das wird leider richtig in die Hose gehen.
LG der Datensammler, Apple der Datenschutz Beauftragter und alles dafür tun wird um Daten zu schützen. Diese Kooperation oder Zusammenarbeit war nicht so clever von Apple .
Woher weißt du das denn? Wie sollen die Daten aus Apple Home ausbrechen, wenn man nur dieses verwendet? Das Gleiche haben wir doch jetzt schon alles. Wer nicht die Hersteller Apps verwendet bzw. deren erweiterte Features, der ist doch sicher bei Apple.
Es gab vor ein paar Wochen einen Riesen-Skandal, der die SmartTVs von LG betrifft. Was da alles an LG übermittelt wurde hat nix mit Qualitätsmanagement oder Ähnlichem zu tun. Die analysieren was du wie lange auf dem Gerät angeschaut hast und welchem Politischen Lager du potentiell zugehörig bist. Oder die Waschmaschinen die 4 GB Daten am Tag versenden … also ist jetzt nicht so als wäre Kritik an LG unberechtigt.
https://www.ifun.de/lg-fernseher-erfassen-heimnetz-und-koennen-mithoeren-288461/
Ohne LG würde es weder Fernseher noch viele Smartphones gar nicht geben.
Apple arbeitet schon immer mit LG zusammen.
Homey Pro ist im Eigentum von LG… warum soll das schiefgehen?
Thermostat und Türschloss interessieren mich ja direkt. Wenn direkt mit Apple entwickelt fallen vielleicht ja so Einschränkungen zur Durchsetzung des eigenen Abo wie bei tado weg.
Aber ehrlich…für mich persönlich bereits jetzt die Top-Nachricht des heutigen Tages.
Nicht die doofen Parteien,
die an NICHTS mehr glauben…
Warum ausgerechnet LG? Hat das jetzt unbedingt sein müssen? Bei so vielen Herstellern.
Naja, mit denen haben sie ja schon eng bei den iMacs zusammen gearbeitet. Die wissen wie der andere tickt.
Letzte Wetten werden angenommen;
Wird Apple nach Jahren endlich eine Tür öffnen, ab- und aufschließen ermöglichen?
Bis heute unmöglich.
LG und Apple passen gut…
Beide haben viel Wert auf Design und Nutzerfreundlichkeit gelegt und die Qualität war immer sehr gut!
Ich freu mich und bin ziemlich gespannt!