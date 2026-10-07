Apple und LG: Gemeinsame Geräte für die Home-Offensive

Apples bevorstehende Smart-Home-Offensive soll deutlich über den neuen Home Hub, HomePod mini und Apple TV hinausgehen. Gemeinsam mit LG entwickelt das Unternehmen eine ganze Reihe weiterer Smart-Home-Geräte. Dazu zählen eine Videotürklingel, ein smartes Türschloss, ein Thermostat, ein Temperatursensor sowie Kameras für Innen- und Außenbereiche und eine Flutlichtkamera.

Die Zusammenarbeit ist für Apple ungewöhnlich umfangreich. Wie Bloomberg berichtet, haben beide Unternehmen die Zubehörprodukte gemeinsam entwickelt. Verkauft werden sollen sie allerdings unter der Marke LG. Der koreanische Hersteller übernimmt zudem Produktion und Kundendienst. Apple kann auf diese Weise Einfluss auf Gestaltung, Funktionen und technische Umsetzung nehmen, ohne selbst jedes Zubehörprodukt herstellen und betreuen zu müssen.

Matter, Thread und UWB gehören zum Paket

Erste Spuren der Geräte finden sich bereits in Unterlagen amerikanischer Prüfstellen. Dort tauchen unter anderem eine LG Video Doorbell Wired, mehrere Kameras, ein Smartes Türschloss und ein Thermostat auf. Viele Modelle unterstützen WLAN und Bluetooth sowie Thread und Matter. Beim Türschloss ist zusätzlich UWB vorgesehen, sodass sich die Tür automatisch entriegeln kann, wenn sich ein Nutzer nähert.

Die LG-Geräte bilden damit die Zubehörseite des Ökosystems, dessen Zentrum Apple offenbar am 13. Oktober vorstellen will. Erwartet werden dann Home Hub, HomePod mini und Apple TV, jeweils mit stärkerer Einbindung von Siri AI. Die gemeinsam entwickelten LG-Produkte sollen dagegen erst einige Monate später in den Handel kommen.

Apples eigene Kamera bleibt ein anderes Projekt

Wichtig ist die Trennung zu Apples eigener Kameraentwicklung. Diese zuletzt bekannt gewordene Lösung soll stärker als intelligenter Sensor arbeiten und nicht mit den jetzt beschriebenen LG-Kameras identisch sein. Bloomberg zufolge plant Apple daneben weitere eigene Home-Produkte, darunter eine Version des Home Hub mit beweglichem Arm.

Für LG bedeutet die Kooperation zugleich eine Rückkehr in mehrere Produktkategorien. Das Unternehmen bringt erstmals seit Jahren wieder eine Innenkamera und erweitert sein Angebot unter anderem um Außenkamera, Türklingel, Flutlichtkamera und Thermostat.