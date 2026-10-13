Verbatim: Neue USB-C-Akkus machen das Ladegerät überflüssig

Wer regelmäßig Akkus verwendet, hat vermutlich auch ein passendes Ladegerät im Haushalt. Wir haben uns vor einigen Jahren bei IKEA mit einer größeren Menge wiederaufladbarer Batterien eingedeckt und nutzen seitdem das ISDT N8 als Ladegerät. Inzwischen stellt sich allerdings die Frage, ob man für gewöhnliche Haushaltsakkus überhaupt noch ein separates Ladegerät benötigt. USB-C ist schließlich ohnehin fast überall vorhanden.

Der Zubehöranbieter Verbatim erweitert sein Sortiment jetzt um wiederaufladbare Batterien, die sich direkt über USB-C mit Strom versorgen lassen. Die neuen Akkus werden in den Größen AA, AAA und 9 Volt angeboten und können über ein gewöhnliches USB-Netzteil, eine Powerbank oder den Computer geladen werden. Die passende Ladeelektronik steckt direkt in den Batterien.

Vier Akkus gleichzeitig über USB-C laden

Verbatim verkauft die AA- und AAA-Varianten jeweils im Viererpack für 12,99 Euro. Ein passendes Ladekabel liegt bereits bei. Dieses besitzt vier USB-C-Stecker, sodass sich alle vier Akkus gleichzeitig über einen einzigen USB-Anschluss laden lassen. Kleine LEDs an den Batterien informieren über den jeweiligen Ladestatus.

Der ebenfalls neue 9-Volt-Akku wird einzeln für 7,99 Euro angeboten und verfügt über einen eigenen USB-C-Anschluss. Auch hier entfällt das sonst notwendige Spezialladegerät für den vergleichsweise selten verwendeten Batterietyp.

Praktisch ist der Ansatz vor allem unterwegs. Wer Ersatzakkus für Kamerazubehör, Spielzeug oder andere Geräte benötigt, muss neben den Batterien kein zusätzliches Ladegerät einpacken. Das ohnehin vorhandene USB-C-Kabel beziehungsweise das mitgelieferte Verteilerkabel genügt.

Konstante 1,5 Volt und bis zu 1.000 Ladezyklen

Technisch interessant ist die Ausgangsspannung der AA- und AAA-Modelle. Verbatim gibt hier konstante 1,5 Volt an. Damit entsprechen die Akkus der Nennspannung gewöhnlicher Einwegbatterien. Gerade bei Geräten wie Heizkörperthermostaten, die auf diese Spannung angewiesen sind, kann dies von Vorteil sein.

Die größere 9-Volt-Ausführung ist unter anderem für Mikrofone und entsprechend ausgelegte Rauchmelder vorgesehen. Hier sollte allerdings grundsätzlich geprüft werden, welche Batterietypen der jeweilige Gerätehersteller zulässt.

Verbatim verspricht für alle drei Akkuvarianten bis zu 1.000 Wiederaufladungen. Weitere Informationen stellt Verbatim auf seiner Produktseite für Batterien bereit.