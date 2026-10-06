Apple soll im Oktober zweimal neue Produkte vorstellen

Apple will noch im Oktober angeblich an zwei verschiedenen Terminen neue Produkte vorstellen. Wenn das tatsächlich der Fall ist, passen die bislang zu den anstehenden Apple-Produkten veröffentlichten Berichte besser zusammen. Wir haben bereits gehört, dass Apple schon in wenigen Tagen am 13. Oktober eine erste Ankündigung geplant hat. Zugleich wurde berichtet, dass Apple ein neues MacBook Pro mit Touchscreen vorstellen will, das jedoch erst Ende Oktober oder Anfang November erscheinen soll.

Das Apple-Blog MacRumors will nun erfahren haben, dass Apple für Ende Oktober eine weitere Produktvorstellung plant. Das Blog beruft sich dabei auf mehrere mit Apples Plänen vertraute Quellen, denen zufolge für die letzte Oktoberwoche weitere Neuvorstellungen vorgesehen sind.

Neue Macs für Ende Oktober erwartet

Welche Geräte Apple konkret zu welchem Termin im Oktober präsentieren wird, ist weiterhin nicht bekannt. Als wahrscheinlich erscheint uns derzeit, dass wir in der kommenden Woche Neuigkeiten aus den Bereichen Smarthome und Heimunterhaltung sehen, also Apples Home Hub und hoffentlich auch neue Modelle von Apple TV und HomePod mini. Bei der zweiten Ankündigungsrunde Ende Oktober dürften neue Macs im Mittelpunkt stehen.

Neben einem MacBook Pro mit Touchscreen könnte uns Apple hier mit weiteren neuen Modellen überraschen. Im Gespräch sind auch ein neues 14 Zoll MacBook Pro sowie ein aktualisierter iMac mit M6-Chip.

Auch iPad mini steht noch aus

Darüber hinaus wird noch im Oktober mit einem neuen iPad mini gerechnet. Hier stehen größere Änderungen an, darunter der Wechsel auf ein OLED-Display und einen A20-Pro-Prozessor. Zudem soll Apple die Frontkamera für die Verwendung im Querformat neu positionieren und das Lautsprechersystem überarbeiten.

In jedem Fall zeichnet sich für Apple ein ungewöhnlich ereignisreicher Oktober ab. Unabhängig von diesen bislang nicht bestätigten Terminen steht für den 23. Oktober zudem die Markteinführung des iPhone Duo an.