Apple lehnt Diktier-App ab: Vollversion darf nicht in den App Store

Eine eigentlich unscheinbare Diktier-App sorgt derzeit (mal wieder) für Diskussionen über die Grenzen von Apples App-Store-Regeln. Der Entwickler Rene Zelaya berichtet, dass Apple ein Update seiner Mac-Anwendung WhisperPad abgelehnt habe, obwohl frühere Versionen mit derselben Technik bereits zugelassen worden waren. Die Folge: Die Anwendung erscheint nun in zwei unterschiedlichen Ausführungen.

Lokale Diktate ohne Cloud-Dienste

WhisperPad entstand aus einem persönlichen Bedarf. Nach eigenen Angaben entwickelte Zelaya die Anwendung, nachdem anhaltende Schmerzen in Händen und Fingern längere Schreibarbeiten erschwerten.

Die App sitzt in der Menüleiste und wandelt gesprochene Sprache lokal auf dem Mac in Text um. Anders als viele vergleichbare Angebote werden die Audiodaten nicht an externe Server übertragen. Der erkannte Text wird anschließend direkt in das aktuell aktive Eingabefeld eingefügt.

Die Diskussion fällt in eine Zeit, in der lokale Spracherkennung auf dem Mac zunehmend an Bedeutung gewinnt. In den vergangenen Monaten haben mehrere Anwendungen gezeigt, wie leistungsfähig lokale Transkriptionen inzwischen direkt auf Apples Rechnern ausgeführt werden können. Dazu zählen die kostenfreie Schnelldiktat-App Handy, deren erweiterte Neuauflage Ghost Pepper, die Transkriptions-App Petal sowie unser klarer Favorit MacWhisper, der funktional am umfangreichsten ausfällt.

WhisperPad verfolgt einen sehr abgespeckten Ansatz und konzentriert sich vor allem auf die direkte Texteingabe in beliebige Anwendungen. Gerade diese Basisfunktion steht nun im Mittelpunkt des Konflikts mit Apple. Um Text automatisch in andere Anwendungen einzusetzen, nutzt WhisperPad die Bedienungshilfen-Schnittstelle von macOS, die eigentlich für Barrierefreiheitsfunktionen vorgesehen ist.

Apple verlangt Änderungen

Apple lehnte ein Update der Anwendung unter Verweis auf die App-Store-Richtlinie 2.4.5 ab. Nach Auffassung des Unternehmens werde die Accessibility-Schnittstelle nicht im vorgesehenen Rahmen genutzt.

Aus Sicht des Entwicklers ist die Entscheidung überraschend, da frühere Versionen mit identischem Funktionsumfang bereits freigegeben worden waren. Auch ein Einspruch blieb erfolglos. Zelaya argumentierte, dass die App gerade Menschen mit Handverletzungen oder ähnlichen Einschränkungen unterstützen solle.

Die genaue Auslegung der Richtlinie bleibt unklar. Der Entwickler vermutet, dass Apple Anwendungen kritisch bewertet, die automatisch mit anderen Programmen auf dem System interagieren.

Zwei Versionen statt einer

Als Reaktion hat Zelaya seine WhisperPad-App nun aufgeteilt. Die Version im Mac App Store erstellt weiterhin Transkriptionen, legt diese jedoch nur noch in der Zwischenablage ab. Nutzer müssen den Text anschließend selbst einfügen.

Parallel dazu bietet der Entwickler eine eigenständige Version außerhalb des App Stores an. Diese kann den erkannten Text weiterhin direkt an der Cursorposition einsetzen.

Für Entwickler und Anwender ist die Situation gleichermaßen unbefriedigend. Statt eine einzige Anwendung weiterzuentwickeln, muss Zelaya nun zwei getrennte Versionen pflegen, die sich funktional unterscheiden und über unterschiedliche Vertriebswege angeboten werden. Nutzer des App Stores erhalten dagegen nur die eingeschränkte Variante, obwohl die ursprünglich vorgesehene Funktion bereits in früheren Versionen verfügbar war.