Prime Day 2026 ab 23. Juni: Amazon verlängert auf vier Tage

Amazon hat heute den Termin für den diesjährigen Prime Day bekanntgegeben. Die Rabattaktion für Prime-Mitglieder läuft vom 23. bis 26. Juni und erstreckt sich damit über vier Tage. Nach Angaben des Unternehmens sollen in diesem Zeitraum Hunderttausende Produkte aus mehr als 35 Kategorien vergünstigt angeboten werden. Dazu zählen Elektronik, Haushaltsgeräte, Gartenbedarf, Mode und Artikel des täglichen Bedarfs.

Der Prime Day zählt seit Jahren zu den wichtigsten Verkaufsevents des Onlinehändlers. Im Jahr 2022 Verkaufte Amazon im Laufe des Events erstmals über 300 Millionen Produkte.

Personalisierte Angebote und KI

Amazon setzt beim Prime Day 2026 verstärkt auf personalisierte Empfehlungen und automatisierte Preisbeobachtung. Nutzer können Wunschprodukte auf Listen setzen oder Zielpreise definieren. Sinkt der Preis auf das gewünschte Niveau, erfolgt eine Benachrichtigung.

Neu ist vor allem die stärkere Einbindung von Alexa+. Die KI-gestützte Version der Sprachassistenz soll Preisalarme verwalten und passende Angebote hervorheben. Damit versucht Amazon, die Suche in den umfangreichen Aktionslisten zu vereinfachen. Gerade bei mehreren hunderttausend Angeboten fällt es vielen Nutzern schwer, relevante Produkte zu finden.

Für Prime-Mitglieder: Audible Standard drei Monate kostenlos testen

Zusätzlich verweist Amazon auf Funktionen wie die Bildsuche „Amazon Lens“, mit der sich Produkte per Smartphone-Kamera identifizieren lassen. Auch hier sollen passende Aktionsangebote automatisch eingeblendet werden.

Erste Vorab-Aktionen sind angelaufen

Bereits vor dem offiziellen Start des Prime Day hat Amazon erste Sonderangebote freigeschaltet. Dazu gehören Preisnachlässe auf Amazon Music, günstigere Eigenmarken, Angebote bei Prime Video sowie zeitlich begrenzte Aktionen für Audible. Auch die günstige Einkaufsplattform Amazon Haul wird in die Rabattaktionen eingebunden.

Für Amazon bleibt der Prime Day ein zentrales Instrument, um die Vorteile der kostenpflichtigen Mitgliedschaft hervorzuheben. Diese kostet aktuell 89,90 Euro pro Jahr beziehungsweise 8,99 Euro pro Monat.

Besonders interessant ist der Prime Day in der Regel für Nutzer, die ohnehin die Anschaffung neuer Amazon-Hardware planen. Geräte wie Eero, Kindle, Fire TV, Echo-Lautsprecher oder Ring-Kameras werden während der Aktion häufig stärker reduziert als Produkte anderer Hersteller. Auch bei Amazon-Fernsehern und ausgewählter Smart-Home-Technik lassen sich regelmäßig die größten Preisnachlässe erzielen.