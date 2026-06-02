UGREEN baut Webcam-Sortiment aus: FineCam ergänzt FineCam Pro

Nur wenige Monate nach dem Start der FineCam Pro 4K erweitert UGREEN sein Webcam-Angebot um zwei zusätzliche Modelle. Neben einer neuen FineCam Pro 2K erscheint auch eine einfachere FineCam 4K, die den Einstieg in die 4K-Klasse deutlich günstiger machen soll.

Die ursprüngliche FineCam Pro 4K hatten wir Anfang März vorgestellt. Damals positionierte UGREEN die Webcam mit großem Sony-Sensor, KI-Framing, Gestensteuerung und Porträtmodus als Lösung für Videokonferenzen, Streaming und Online-Präsentationen. Der Einführungspreis lag bei 89,99 Euro, inzwischen kostet das Pro-Modell nur noch 69,99 Euro.

Mit den beiden neuen Varianten deckt der Hersteller nun zusätzliche Preisbereiche ab.

FineCam Pro 2K übernimmt viele KI-Funktionen

Die neue FineCam Pro 2K übernimmt zahlreiche Merkmale des bisherigen Spitzenmodells. Dazu zählen das automatische KI-Framing, die Gestensteuerung für Zoom und Bildausschnitt, ein PDAF-Autofokus sowie die KI-gestützte Geräuschunterdrückung über zwei integrierte Mikrofone.

Auch die Unterstützung für den vertikalen 9:16-Porträtmodus bleibt erhalten. Zusätzlich integriert UGREEN sieben Bildfilter direkt in die Kamera. Die Webcam zeichnet mit maximal 2K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde auf und richtet sich laut Hersteller an Nutzer von Videokonferenzen, Online-Unterricht und Livestreams.

Der Einführungspreis liegt bei 79,99 Euro. Mit dem aktuell angebotenen 15-Prozent-Coupon reduziert sich der Preis auf 67,99 Euro.

Neue FineCam 4K als günstiger Einstieg

Noch deutlicher fällt die Preisreduzierung bei der ebenfalls neu vorgestellten FineCam 4K aus. Trotz des niedrigeren Preises bietet das Modell eine 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde, einen 1/2,5-Zoll-Sensor mit acht Megapixeln, Autofokus sowie die automatische Belichtungsanpassung Face AE.

Im Unterschied zur Pro-Serie verzichtet die Kamera allerdings auf Funktionen wie KI-Framing, Gestensteuerung und die erweiterten Filteroptionen. Dafür bleibt die Ausstattung mit Dual-Mikrofonen, Geräuschunterdrückung, integrierter Objektivabdeckung und Unterstützung für Hoch- und Querformat erhalten.

Der Listenpreis beträgt 54,99 Euro. Nach Abzug des derzeit verfügbaren 15-Prozent-Coupons sinkt der Preis auf 46,74 Euro.