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Günstigere Varianten mit 2K und 4K

UGREEN baut Webcam-Sortiment aus: FineCam ergänzt FineCam Pro
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Nur wenige Monate nach dem Start der FineCam Pro 4K erweitert UGREEN sein Webcam-Angebot um zwei zusätzliche Modelle. Neben einer neuen FineCam Pro 2K erscheint auch eine einfachere FineCam 4K, die den Einstieg in die 4K-Klasse deutlich günstiger machen soll.

Ugreen Finecam 2k

Die ursprüngliche FineCam Pro 4K hatten wir Anfang März vorgestellt. Damals positionierte UGREEN die Webcam mit großem Sony-Sensor, KI-Framing, Gestensteuerung und Porträtmodus als Lösung für Videokonferenzen, Streaming und Online-Präsentationen. Der Einführungspreis lag bei 89,99 Euro, inzwischen kostet das Pro-Modell nur noch 69,99 Euro.

Mit den beiden neuen Varianten deckt der Hersteller nun zusätzliche Preisbereiche ab.

FineCam Pro 2K übernimmt viele KI-Funktionen

Die neue FineCam Pro 2K übernimmt zahlreiche Merkmale des bisherigen Spitzenmodells. Dazu zählen das automatische KI-Framing, die Gestensteuerung für Zoom und Bildausschnitt, ein PDAF-Autofokus sowie die KI-gestützte Geräuschunterdrückung über zwei integrierte Mikrofone.

Ugreen Finecam 2k

Auch die Unterstützung für den vertikalen 9:16-Porträtmodus bleibt erhalten. Zusätzlich integriert UGREEN sieben Bildfilter direkt in die Kamera. Die Webcam zeichnet mit maximal 2K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde auf und richtet sich laut Hersteller an Nutzer von Videokonferenzen, Online-Unterricht und Livestreams.

Der Einführungspreis liegt bei 79,99 Euro. Mit dem aktuell angebotenen 15-Prozent-Coupon reduziert sich der Preis auf 67,99 Euro.

Produkthinweis
UGREEN FineCam Pro 2K Webcam mit Objektivabdeckung, 2K@30Hz, AI Framing KI-Gestensteuerung, KI-Rauschunterdrückung... 67,99 EUR

Neue FineCam 4K als günstiger Einstieg

Noch deutlicher fällt die Preisreduzierung bei der ebenfalls neu vorgestellten FineCam 4K aus. Trotz des niedrigeren Preises bietet das Modell eine 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde, einen 1/2,5-Zoll-Sensor mit acht Megapixeln, Autofokus sowie die automatische Belichtungsanpassung Face AE.

Ugreen Finecam 4k

Im Unterschied zur Pro-Serie verzichtet die Kamera allerdings auf Funktionen wie KI-Framing, Gestensteuerung und die erweiterten Filteroptionen. Dafür bleibt die Ausstattung mit Dual-Mikrofonen, Geräuschunterdrückung, integrierter Objektivabdeckung und Unterstützung für Hoch- und Querformat erhalten.

Der Listenpreis beträgt 54,99 Euro. Nach Abzug des derzeit verfügbaren 15-Prozent-Coupons sinkt der Preis auf 46,74 Euro.

Produkthinweis
UGREEN FineCam 4K UHD Webcam Dual-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, PC Kamera, Autofokus, Face AE, 70°FOV, USB-A... 46,74 EUR

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02. Juni 2026 um 16:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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